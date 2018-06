Každý dvacátý návštěvník Rudolfovy štoly dostane zdarma pivo

O nadcházejících víkendech se navíc před štolou jednou za den ozve zvon, jehož zvuk všem přítomným oznámí, že nejbližších dvacet milovníků zlatavého moku dostane jedno pivo zdarma.

Sobotní a nedělní podvečery od 17:00 do 20:00 zpříjemní také hudba a písně skupin Cingarela nebo Kolovrátek.

Část Rudolfovy štoly v délce asi 350 metrů ze strany od Stromovky ke druhému průchodu pod Čechovou ulicí byla pro veřejnost otevřena v červnu. Zájemci si ji mohou prohlédnout ve všední dny od 13:00 do 18:00 a o víkendech od 10:00 do 18:00. Pro návštěvníky je rovněž připravena výstava v oknech vodárenského domku u vchodu do štoly nebo občerstvení v hospůdce U Rudolfa II.

Štolu přivádějící vodu z Vltavy do rybníčků ve Stromovce nechal v letech 1583 až 1593 prokopat panovník Rudolf II., aby si tak zajistil pravidelný přísun kaprů pro svůj dvůr. Její činnost neomezila ani třicetiletá válka a ještě počátkem 18. století se po celé její délce 1098 metrů pořádaly plavby na loďkách. Od 19. století byla štola uzavřena.