Každodenní hosté našich domovů

Jak velké mají publikum moderátoři televizí v Česku, čím diváky oslovují a odkud jsou?Televizní moderátor je nejlepší přítel člověka. Proslulý kult osobnosti hlasatele Miloše Frýby vznikl na pražském gymnáziu Štěpánská hlavně z důvodu, že Frýba mluvil jako jediný v normalizační televizi vždycky pravdu když řekl, že budou zprávy, byly zprávy.Na moderátora se můžeme spolehnout, patří do okruhu našich známých a televizní stanice kolem něho vytvářejí stejně tak reprezentativní, jako familiární auru. Ta je o to silnější, pokud uvádí moderátor vlastní pořad. CNN má svého Larryho Kinga, v Chicagu si všichni tykají s Oprah Winfrey a pořad Saturday Night Life televizní společnosti NBC funguje jako regulérní soustruh na komiky. Jak se tváře na televizní obrazovce zapisují do vědomí diváků v českých televizních stanicích?Rodáka z Vizovic Boleslava Polívku okouzlilo divadlo, už když ho do něj poprvé zavedl jeho tatínek-ochotnický divadelník. Polívka u divadla už zůstal - začal sám vystupovat jako ochotník, vystudoval JAMU a stál u zrodu Divadla Husa na provázku. Vedle divadelních i filmových rolí je dnes k vidění i ve dvou televizních pořadech - v klaun-man-show" Manéž a vyprávěcích Bolkovinách. Pořad: Manéž Bolka Polívky se na obrazovce veřejnoprávní televize objevuje už od roku 1987. O deset let později měl premiéru pořad Bolkoviny, který se odehrává v hospůdce U klauna na Polívkově farmě v Olšanech. Na rozdíl od klaunské manéže plné hereckých a varietních čísel se Bolkoviny točí kolem humorných historek úhlavního protagonisty a jeho hostů, případně doprovázených hudebními vystoupeními. Proslov: Veselé historky dokáže mistrovsky podat jen Bolek Polívka, ale každý si s ním může zabroukat: Když ale kouknu se na lidi, všechno tak černě zas nevidím..."Přestože si vysnila kariéru novinářky, přihlásila se Halina Pawlowská na obor scenáristika, dramaturgie na pražské FAMU. Do nejširšího povědomí se dostala jako autorka knih (například Zoufalé ženy dělají zoufalé věci), kterých se zatím prodalo bezmála milion výtisků, a Pawlowská je tak nejprodávanější českou autorkou. Současně je známá i jako scenáristka, kupříkladu snímku Díky za každé nové ráno, ve kterém si i zahrála. Je šéfredaktorkou časopisu Šťastný Jim, roku 2000 moderovala předávání Českých lvů a v České televizi pravidelně uvádí pořad Banánové rybičky, který se stal v letošních cenách TýTý pořadem roku. Pořad: Pawlowská se svými dvěma hosty v pořadu Banánové rybičky hledá prostřednictvím veselých vyprávění odpovědi na to, jak přežít nejrůznější životní svízele. Proslov: Klasikou se stávají její rady na základní otázku Banánových rybiček Jak přežít".Moderátor, před kterým se oponenti třesou a diváci se na něj těší, se po divadelních začátcích po revoluci věnoval daňovému účetnictví. Následovalo pět let práce zahrnující organizaci stavebních veletrhů a fakturování, za nimiž učinila tečku autorská účast v Divadle Na zábradlí. Slibná spolupráce Jana Krause s Českou televizí sice skončila nástupem nového ředitele, ale po účinkování v pořadech televize Prima Sauna a Další, prosím se Jan Kraus v době televizní krize k veřejnoprávnímu kanálu vrátil. Nyní zde uvádí pořad Přesčas, na kterém jej přitahuje hlavně skutečnost, že je vysílán naživo. Kromě práce v televizi přispívá každotýdenním shrnutím Sedm dní, které otřásly Janem Krausem, do časopisu Týden. Pořad: Přesčas je diskusní duel, během nějž pokládá Jan Kraus spíše nepříjemné než příjemné otázky. Promluva: Jan Kraus proslul nejen kousavými komentáři a nekompromisním zastáváním názorů, ale i ironickými poznámkami. Cílené popichování politiků v pořadu Další, prosím mohlo být pro někoho i velmi silné kafe.Profesní vývoj Marka Ebena je od role Válečka v televizním seriálu Kamarádi až k letošní pozici absolutního vítěze cen Týtý napěchován neustávající prací. Roku 1979 vystudoval hudebně dramatický obor na Státní konzervatoři v Praze, hrál v divadlech v Karlových Varech a v Kladně a od roku 1983 je členem divadla Ypsilonka. Kromě působení v divadle je znám i jako hudebník, ať už jako člen skupiny bratří Ebenů nebo autor hudby pro divadelní představení Ypsilonky či Zimní pohádky v Národním divadle. Popularitu mu přineslo účinkování v televizi a laskavé moderování nejrůznějších akcí včetně předávání cen TýTý. Letos je uvedl naposled a sám při té příležitosti získal nejvíce hlasů. V současné době je jedním ze dvou moderátorů vědomostní soutěže O poklad Anežky České a uvádí také konverzační pořad Na plovárně. Pořad: Soutěž O poklad Anežky České testuje dějepisné znalosti soutěžících, na rozdíl od toho se pořad Na plovárně nese v ryze nesoutěžním pohodovém duchu. Promluva: Marek Eben patří k rétorickým mistrům, kteří mívají zaznamenáníhodný proslov v každé větě. Nezapomenutelná je jeho novoroční rada, jak se vypořádat s problémy. Poradil nám, abychom si řekli: To bylo loni."Současný symbol nočního vysílání České televize se narodil v Chebu a v roce 1988 absolvoval pražskou DAMU. Vystupoval v divadlech v Karlových Varech, v Příbrami i v Ústí, ale divadlo nebylo jeho konečnou zastávkou. V Praze prorazil jako moderátor v rádiu Evropa 2, ale ani zde se nezastavil a objevil se v hudebním pořadu S. O. S. televize Prima. K nočnímu pořadu Noc s Andělem, který uvádí nyní, se dostal díky vlastnímu nápadu. Zamýšlel uvést do provozu jakousi televizní společenskou hru, která by se vyvíjela v přímém přenosu a měla by jen pár pravidel. Šílený návrh přijal Jan Kratochvíl, se kterým Anděl posléze vytvořil Noc s Andělem. Pořad: Přestože k noční show existuje scénář, pořad nemá nikdy jasný cíl a z povahy věci dosud nemá finální podobu. Jasní jsou jen hosté, ale co budou dělat, je v mnohých případech otázkou improvizace. Proslov: Držte víka a kanál."Po absolvování Střední pedagogické školy v Litoměřicích a vyšším odborném studiu na Státní konzervatoři v Praze uspěla Iveta Kováčová v konkurzu České televize, kde pracuje jako moderátorka od roku 1998. Nalinkované komentáře však mohou být svazující, a pokud chcete poznat Ivetu Kováčovou ve skutečnosti", poslechněte si dívčí hudební trio Triny, jehož je členkou. Pořad: Iveta Kováčová je průvodkyní mezi všemi druhy pořadů. Promluva: Podle jejích slov jí oficiální moderátorská promluva příliš nevyhovuje, protože možností improvizace se tu nachází minimum. Přesto se jí podařilo zvěčnit jedinečný proslov - při komentáři k Večerníčku dětským divákům sama od sebe popřála bublinové sny". Ve Večerníčku se bubliny sice skutečně vyskytovaly, ale dětské diváky pobavil její výrok rozhodně více než dospěláky v televizním studiu.Vystudovaný ekonom Pavel Zuna má o zdejších televizních poměrech přehled. Od roku 1991 pracoval v České televizi, odkud se přes funkci tiskového mluvčího v tabákovém koncernu Tabák - Philip Morris dostal až do konkurenční televize Nova. Zde začal moderovat Televizní noviny a posléze se stal šéfredaktorem zpravodajství. Získal cenu TýTý v kategorii moderátor zpravodajských pořadů. Pořad: Televizním novinám na Nově panuje obrazová složka, a přestože v nich dominují negativní zprávy, záběr na veselé zvířátko v samém závěru obrátí vše k dobrému. Proslov: Přestože jsou večerní zprávy doménou řeči, Pavel Zuna je mistrem nonverbální komunikace. Jeho výraz byl stejný při komentování krize v České televizi i při komentování teroristických útoků v Americe.Syn televizní hlasatelky Hedy Čechové, která musela z politických důvodů v šedesátých letech z televize odejít, sice vystudoval DAMU, ale vzhledem k rodinnému jménu se uplatnil jen v menších divadlech mimo Prahu. Kromě mnohých divadel hrál významné role i v Ostravě, Olomouci či v Pardubicích. Po revoluci se stal na dva roky poslancem České národní rady, poté se však vrátil na divadelní jeviště. K moderování české verze televizní soutěže Chcete být milionářem? jej přivedla nabídka dramaturga Ivana Bareše a následné vítězství v konkurzu, který pro roli moderátora hledal solidního, vzdělaného a atraktivního muže v nejlepších letech. Pořad: Vladimír Čech před konkurzem studoval" několik cizojazyčných verzí pořadů, ale dnes prosazuje v moderování vlastní originální přístup. Jeho úkolem ve vědomostní soutěži rozhodně není soutěžícímu pomoci, ale zmást ho. Proslov: Mezi znejišťujícími větami Vladimíra Čecha kraluje ono: Jste si tím opravdu jist?"V letošních cenách TýTý se stal nejlepším moderátorem zábavných pořadů. I když bylo herectví jeho snem už odmala, když se pokoušel rodák z Olomouce Petr Novotný o přijetí na DAMU, přijat nebyl, a tak začal studovat pražskou filozofickou fakultu. Slibná kariéra v novinách a rádiu, kde pracoval, mu byla znemožněna v sedmdesátých letech a Petr Novotný se následně objevoval jako konferenciér hudebních skupin Greenhorni a Fešáci. Dnes už jej známe z rádia jako moderátora pořadu Dobrý kafe na Frekvenci 1 a samozřejmě i z televize Nova, kde uváděl Novoty, poté Dobroty. Pořad: Od roku 1998 moderoval dva roky zábavní pořad Novoty na Nově, který byl oceněn cenou TýTý jako nejzábavnější pořad. Novotný zde získal pověst baviče, který dokáže za jedno představení vyměnit opravdu hodně legračních kostýmů. Proslov: V paměti diváků zůstávají jeho nekonečné historky s tematikou jídla a jeho ženy.Nejnovější zlá žena Novy" Zuzana Slavíková moderuje vědomostní soutěž Nejslabší, máte padáka! Její stálé angažmá v brněnském Mahenově divadle uklidňuje diváka v tom, že svou nenávistnou postavu staropanenské učitelky jen hraje. Tento image vybírali tvůrci pořadu z několika možných, ale drdol a brýle se jim líbily nejvíce. Chybí už jen bičík. Zuzana Slavíková se opravdu nepárá se soutěžícími, a tak špatně odpovídající učitele označuje třeba za zvláštní školu". Pořad: Nejslabší, máte padáka! je českou verzí anglické senzace The Weakest Link, kterou uvádí Annie Robinsonová. Soutěží zde devět účastníků v osmi kolech, z nichž po každém vyloučí jednoho ze svého týmu. Proslov: Je čas zvolit toho nejslabšího a dát mu padáka!"Moderátorka nekompromisního Kotle na Nově vystudovala na konzervatoři hudebně dramatický obor. Její bohatá mediální praxe zasahuje jak rádio (působila v Regině Praha i na Frekvenci 1), tak televizi. Od roku 1993 pracovala v České televizi, kde se kromě pořadů Duel a Karle, přepni to uplatnila zejména v diskusním pořadu Aréna. Po odchodu z České televize se objevila až na obrazovce televize Nova, kde uvádí diskusní pořad Kotel, který se stal nejsledovanějším diskusním pořadem v našich televizích. Pořad: Michaela Jílková Kotel nejen moderuje, ale také vymyslela jeho koncepci. Vybraná osobnost stojí uprostřed publika, které mu pokládá často velmi nevybíravé otázky. Proslov: Nezaměnitelné zvolání Dobrý večer v Kotli!" se stalo již národním pokřikem.Michal Suchánek patří k několika málo lidem, kteří si mohou z Novy dělat legraci přímo na Nově. Děje se tak v pořadu TELE TELE, kterého se účastní jako autor a herec. Na konzervatoři vystudoval hudebně dramatický obor a prošel úctyhodným množstvím divadel - za všechny jmenujme jen Národní divadlo, Ta Fantastika nebo Činoherní klub. Kromě mnoha filmových rolí zpodobnil i postavu v muzikálu Krysař. Pořad: TELE TELE paroduje všechny základní kameny Novy počínaje Televizními novinami, pokračuje johnovskou dikcí v pořadu Na vlastní oči a konče telenovelami. Proslov: Slovní výměny mezi Suchánkem, jeho kolegy Geňou, Cardou Retardou a Veronikou Žilkovou patří ke zlatému fondu nováckého humoru.Od doby, kdy Jiří Krampol vystupoval v Divadle Na zábradlí, hrál už v těch nejrozmanitějších rolích. Na jedné straně se objevil v divadelním zpracování Shakespeara, na straně druhé si zahrál drsného poldu ve filmu Nahota na prodej, v televizním seriálu Františka Ringo Čecha Pra pra pra... hrál zase praotce Čecha. I jeho moderování má velký rozsah - proslavil se jako součást nezapomenutelné dvojice Šimek - Krampol v Divadle Jiřího Grossmanna a na Primě dnes uvádí pořad Nikdo není dokonalý. Pořad: Svébytná vědomostní soutěž zkouší znalosti náhodných lidí na ulici. Dva hosté Jiřího Krampola přitom hádají, kolik lidí odpoví správně a kolik chybně. Přitom se samozřejmě nevyhnou zábavné konverzaci. Promluva: Mnohé otázky vypadají triviálně, ale zdání klame: Co je to eskalátor?"Ostravanka Martina Kociánová vystudovala střední ekonomickou školu a v srpnu roku 1989 přišla coby elév do ostravského studia České televize, kde pracovala ve Studiu Kontakt a v regionálním zpravodajství. Následovalo studium historie na Slezské univerzitě v Opavě a moderování na Nově, pro kterou ji získal její bývalý kolega z České televize Martin Severa. Na Nově s ním dva roky uváděla Televizní noviny a pak přešla ke stanici Premiéra, pro kterou dnes coby pro Primu stále uvádí Zpravodajský deník. Kromě moderátorské kariéry si vybudovala i uznávané jméno na poli hudebním, kde od Evropské unie umění získala cenu Gustava Mahlera. Vystupovala v muzikálu Krysař, dva roky působí s dechovém triu Amadeus a kromě role v Netopýru bude brzo zpívat i nejslavnější muzikálové árie v Japonsku. Pořad: Zpravodajský deník na Primě začíná už v sedm, takže je v českých večerních zprávách vždy na prvním místě. Promluva: Přejeme vám krásný večer."Už žurnalistiku na filozofické fakultě studoval s vědomím, že jej nezajímá ani tak politika, sport nebo skandály jako hlavně příroda. Ve třetím ročníku studia proto začal pracovat jako redaktor týdeníku Beseda pod Zemědělskými novinami, krátkou dobu psal o přírodní tematice i v Obraně lidu. Roku 1961 pak nastoupil do zemědělské redakce v České televizi, kde se jeho stále obsáhlejší příspěvky o pěstování vyvinuly v dnes už kultovní pořad Receptář nejen na neděli. Přestože jeho koncepce byla navržena už v roce 1970, pořad vznikl až za sedmnáct let. Poté, co na České televizi skončil, pokračuje Receptář jako Receptář prima nápadů na Primě - během tří týdnů se tento pořad dostal mezi sto nejsledovanějších programů. Pořad: Bible všech kutilů a zahrádkářů dává prostor diváckým zlepšovákům a vynálezům. Přestože často jde o neuvěřitelné věcičky, bývají praktické. Proslov: Svůj profesní zájem pro nás shrnul nezapomenutelnou větou - Vždycky jsem tíhl spíš k záhonkům než k hektarům."Jiří Podzimek vystudoval histo- rii a češtinu na pedagogické fakultě. Před listopadem 1989 pro něj však bylo nemyslitelné, že by pracoval v tehdejší žurnalistice, a tak se do televize dostal až roku 1994 - v začínající televizi Nova pracoval jako redaktor a dramaturg pořadu Proč?, který několikrát i sám uváděl. V Nově mu bylo nabízeno i místo dramaturga pořadu Peříčko, ale Jiří Podzimek je nepřijal. Roku 2000 byl osloven Primou a od té doby je jedním z moderátorů diskusního pořadu Nedělní partie. Pořad: Nedělní partie proti sobě zpravidla staví dva politiky, kteří reagují na dotazy moderátorů a tří vybraných hostů. Proslov: Vzhledem k charakteru pořadu se snaží Jiří Podzimek dostat proslov hlavně ze svých hostů.Chcete-li pro svou show spolehlivou moderátorku, řekněte si o Báru Štěpánovou. U moderování nejrůznějších pořadů a předávání cen, ať již jde o Zavináče nebo Anno, však její všeumělství nekončí. Absolventka hudebně dramatického oboru na konzervatoři začínala u Jiřího Grossmanna v divadle v Hradci Králové a pokračovala převážně tragickými rolemi v plzeňské činohře, což dnes vzhledem k její komediální povaze působí dosti paradoxně. Před revolucí přešla na volnou nohu a dva roky pak působila jako osobní sekretářka prezidenta Havla. Objevila se ve filmech jako Katapult či Tisícročná včela a v současnosti natáčí s režisérem Herzem Černé barony. Na televizní obrazovce uváděla zábavné pořady jak pro Českou televizi (Šíšou proti zdi), tak pro Novu (jmenujme třeba jen Gilotinu nebo Čtveráky). Dnes moderuje Trní na Primě nabídka přišla už před rokem, ale až nyní ji Bára Štěpánová přijala. Pořad: Diskusní pořad Trní na Primě se pouští do témat mezilidských vztahů a osudů a Štěpánová mu nezaměnitelným projevem dodala novou šťávu. Promluva: Bára Štěpánová natolik zdomácněla jako zábavná konferenciérka, že je už docela těžké si ji představit s vážnou tváří v prezidentské kanceláři.Cesta Honzy Musila na televizní obrazovku začala ve chvíli, kdy se zamiloval do loutkařiny. Líbil se mu na ní hlavně kontakt s publikem. V médiích se poprvé objevil v ostravském rádiu. Odtud se dostal do kabelové televize a z ní už vedl krůček do Novy, kde spolu s Gabrielou Bártíkovou moderoval Snídani s Novou. Velmi krátce zde uváděl i soutěžní pořad Kolotoč, své diskutérské schopnosti však naplno předvedl až v diskusním Áčku. Z televize Prima dostal nabídku na pořad Sauna. Při té příležitosti se ukázal jako typ pro Miláčky", a tak pořad navíc převzal po Veronice Žilkové. Pořad: V Sauně rozmlouvá Honza Musil o lidských osudech, Miláčci se soustředí na osudy zvířecí. Promluva: Zejména díky Musilovu familiárnímu přístupu k Miláčkům se mnozí opět naučili rozmlouvat se svými domácími mazlíčky.