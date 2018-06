Každému pamětní desku!

Tady se zastavil, tady si poručil guláš a pivo, v této posteli strávil noc,z tohoto balkonu řečnil. Tady poslouchal jazz a tady si skočil polku... Rok od roku už zase přibývají. Cedulky, cedule, fotky s neumělým komentářem či úctyhodně vyhlížející pamětní desky vyvedené v mosazi, bronzu či mramoru. Od těch zašedlých, jež jsme si už dávno přivykli nevnímat, se zásadně liší v tom, že připomínají živé lidi. Naše slavné současníky. Celebrity,řečeno jazykem devadesátých let.Pomníkový mor, tak pojmenoval svého času F. X. Šalda stav české společnosti, když se pustila do stavby Jana Husa na Staroměstském náměstí a zároveň budovala pomník Františku Palackému na vltavském nábřeží. Literárnímu kritikovi bylo masové vlastenecké nadšení z duše protivné. Co by asi tak řekl dnes, kdyby věděl, že většina pamětních desek a cedulí (na pomníky snad ještě nedošlo) vzniká především z komerčních důvodů? Zviditelnit se, tak zní heslo doby. Co na tom, že se tak děje na účet Václava Havla, Lecha Walesy nebo Dagmar Peckové?Když se letos v lednu zotavoval Václav Havel v Karlově Studánce, na stole tamního starosty nepřestával drnčet telefon. Volali tu méně,tu více spokojení občané a pak - a to hlavně majitelé hospod, vináren a restaurací z širokého okolí. "Pozvat pana prezidenta na guláš, vyfotit si ho s kuchtíkem! To by bylo terno! Na jedné takové prezidentské návštěvě před časem vydělal motorest u Olomouce, který se dokonce jmenuje U Havlů. Po fotce s prezidentem teď tady v kraji touží kdekdo!" Starosta Luděk Jurajda všechny hospodské se smíchem zahnal do patřičných mezí. Hospoda U Havlů však prý ze svého slavného jmenovce žije zvesela dále. Byť si tiskový mluvčí Václava Havla na ni vůbec nevzpomíná, v kraji se už zabydlela havlovská pověst. Podle ní se prezident ve "vyhlášené, nejlepší hospodě" zastavuje při každé cestě na Moravu. No - nedejte si pak ten guláš! A nebo pojďte na jazz do pražské Reduty! Přijdete-li včas, možná ulovíte sedadlo pana prezidenta. Bývá jako jedno z prvních obsazeno. Sesle stojí na nejlepším místě v sále a pak - je na ní ta mosazná cedulka. Připomíná, že tu Václav Havel strávil se svým americkým kolegou Billem Clintonem (cedulka vlevo) a paní Albrightovou (sedadlo uprostřed - bez cedulky!) hezký večer 11. ledna 1994 (datum pod slavnými jmény). Byl při této příležitosti samozřejmě mnohokrát vyfotografován (skříňka a vitrína u vstupu do jazzového klubu), teď pro změnu turisté fotografují sebe na jeho židli. Před "tablem" s fotografiemi Václava Havla a šesti dalších středoevropských prezidentů, kteří poctili téhož roku v dubnu svou přítomností hotel Zlatá hvězda v Litomyšli, dnes také rádi pózují zahraniční návštěvníci. "Poláci a Maďaři bývají mile potěšeni, že známe pana Walesu a Göncze. Američané a Japonci jsou na každý pád unešeni. Spát ve stejné posteli jako hlava státu! To se jim zrovna na každém výletě do Evropy nepodaří," říká majitelka hotelu Milena Šnajdrová. "Slavná jména snad nezvyšují náš zisk, ale bezesporu naši prestiž.""V tomto knihkupectví kojila dne 28. června 1997 kol. 10. hodiny dopolední svého syna Theodora světová operní pěvkyně Dagmar Pecková." Zlatavou ceduli nelze ve starobylém podloubí, vedle vstupních dveří do litomyšlského knihkupectví Paseka přehlédnout. A aby všem pochybovačům bylo hned jasno - za dveřmi, mezi regály knih visí ještě velká fotografie: Dagmar Pecková se před svou netradiční pamětní deskou evidentně dobře baví. "Je to trochu legrace,ale také je to myšleno vážně," vysvětluje m už za pultem. "Proč by v Litomyšli nemohla mít svou pamětní desku skvělá současná pěvkyně? Když ji tady má třeba, třeba... třeba nimrod Podhajský! Na jeho počest se tady dokonce pořádají mezinárodní hony! A vidíte, vy ho vůbec neznáte. Zato paní Peckovou zná dnes každý!" Jak by Dagmar Pecková nesla srovnání s místním nimrodem? Litomyšlský starosta Milan Brýdl si nad tím hlavu neláme. S jeho požehnáním a za 350 000 korun z městské pokladny se právě teď dokončuje čtyřicet nových pamětních desek. "Na každém domě, kde se něco památného událo, bude cedule," říká nadšeně starosta. "Uctíme tak důstojně Aloise Jiráska, Boženu Němcovou, Bedřicha Smetanu, Aloise Šmilovského..." Litomyšl si vždycky zakládala na své bohaté kulturní historii. Slovy pana starosty - pamětní desky jsou způsob, jak občany a zvláště místní děti uvědomovat a vzdělávat. Tenhle zápas pojímá velmi odpovědně a systematicky. Před časem ubránil sochu problematického rodáka Zdeňka Nejedlého. Dnes prosazuje, aby i na dům, v němž poprvé Češi četli Komunistický manifest, byla umístěna pamětní deska. Soukromý majitel zatím klade odpor... S tím se koneckonců litomyšlští radní setkali i v souvislosti s živými slavnými. Schůzku sedmi středoevropských prezidentů v dubnu 1994 chtěli, jak jinak, uctít. Na nádvoří renesančního zámku však mohli umístit pamětní desku až po několika letech. "Pozdě! Zase jsme zaostali za sousedy! V Salcburku měli desku snad už v momentě, když prezidenti odjížděli. S námi vedli památkáři lítý boj. Prý jména živých nepatří na zdi historických památek!"Spor,jestli je vhodné,či není vhodné "stavět pomníky" současným státníkům, politikům či umělcům, Litomyšlští vyřešili jednoznačně. Úředníci v Letohradě hrdí na to, že z města pochází americká ministryně zahraničních věcí, volili šalamounské řešení. V roce 1997 s velkou slávou odhalili pamětní desku na rodném domě JUDr. Josefa Korbela, otce Madeleine Albrightové. Jméno americké diplomatky je stejně velké, stejně výrazné jako jméno její otce,svého času diplomata v československých službách. Dosud je znám asi jen jediný případ, kdy cedule slavné žijící osobnosti byla po čase z čestného místa odstraněna (což je jinak celkem běžný úděl řady postav naší spletité historie). Noc s Václavem Havlem za devět set korun! Novinové titulky byly výmluvné, když v roce 1993 pronajala Kongregace šedých sester budovu kláštera v pražské Bartolomějské ulici, jež po desetiletí sloužila za sídlo pražské StB, společnosti Unitas. Ve vyšších patrech vznikly luxusní pokoje, v suterénu - v někdejších celách předběžného zadržení - studentská ubytovna. Její největší atrakcí se stala cela č. 6., v níž svého času přebýval i Václav Havel. Dnes ho v těch prostorách už nic nepřipomíná. Tu první ceduli s jeho jménem prý kdosi ukradl. Asi si ji vzal domů na památku. Ta druhá - už mramorová - byla po čase odstraněna provozovateli hostelu. "Učinili tak na přání řádových sester. Zděsily se publicity, jež se okolo prezidenta a jeho cely rozpoutala," vysvětluje Milan Slabihoudek, manager společnosti. Jak říká, vydělávat na utrpení druhého považují řeholnice za nemravné.