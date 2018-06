Každé z paterčat kupodivu vážilo přes kilogram

Všechny děti, které Ana Lucia Dias de Costová přivedla společně na svět, jsou zdravé, jde o jednu holčičku a o čtyři chlapce.Holčička, která dostala jméno Anne Katherine, přišla na svět první a vážila 1,236 kilogramu. Za ní postupně následovali Luiz Ricardo (1,092 kg), Luiz Antonio (1,087 kg), Luiz Fernando (1,126 kg) a Luiz Adalberto (1,222 kg).Lékaři u novorozenců naměřili délku od 37 do 38 centimetrů.Ačkoli jde o naprosto vyvinutá nemluvňata, musela být umístěna do dýchacích přístrojů a v nemocnici zůstanou ještě dva měsíce, řekl doktor Fernandes.Jak dodal, Ana Maria, která má z prvého manželství již dvě děti ve věku 13 a 8 let, podstoupila léčbu, aby mohla ještě přijít do jiného stavu.