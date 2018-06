Každá žena je ráda, když jí uberou pár let, říká Pavlína Němcová

"Mě jako ženu to těší, ale když si logicky spočítáte, že syna jsem měla v osmnácti a dneska mu je dvacet, tak dvacet plus osmnáct dokáže spočítat i malé dítě. Takže ten věk je jasný," řekla exkluzivně pro iDNES.cz Němcová.

Pavlína se netají tím, že modeling vždy brala jen jako práci a zdroj peněz. Více se snaží uplatnit v herectví. Na kontě už má seriál Útěk z pevnosti Colditz nebo role ve filmech Edith Piaf a Případ nevěrné Kláry a další snímky hlavně z francouzské produkce. Už příští rok však začne v Americe natáčet další film po boku Sharon Stone a zahraje si jednu z hlavních rolí (více zde).

"Nerada tyto zprávy dávám takhle dopředu, až když pade první klapka, respektive poslední, pak věřím, že už je to natočený. Do té doby se může stát takových věcí. Já samozřejmě už vím, že to budu točit, ale co víte?! Může mi zítra spadnout cihla na hlavu, už tady nebudu, že jo?! Nebo se něco nedej bože může stát paní Stone. Zatím to ale vypadá, že všechno dobře dopadne," řekla modelka a herečka, která se poslední dobou více věnuje také své nadaci (více čtěte zde).

Pavlína Němcová

Vánoční svátky bude trávit Němcová s rodinou v Česku. Dárky ale zatím nestihla nakoupit. "Upřímně, jenom pro přítele, ale jinak je ještě nemám," prozradila Pavlína, která je často shání na poslední chvíli.

Pavlína Němcová s rodiči Modelka Pavlína Němcová a její syn Alain

"Mě by nejvíc potěšilo mít lidičky, které mám úplně nejvíc ráda, všechny společně na jednom místě v ten štědrovečerní večer. Ale bojím se, že se mi to nepodaří, proto je to moje největší přání," dodala.