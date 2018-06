Každá žena chce být krásná

9:09 , aktualizováno 9:09

Každá žena bez rozdílu věku se chce líbit. Ráda by měla husté lesklé vlasy, účes podle poslední módy a pleť jako broskvičku. A možná by dokonce chtěla změnit celou svoji image a dozvědět se, jaké líčení jí vlastně sluší. O víkendu měly možnost zvládnout všechno při jednom. Nejnovější trendy účesů a líčení byly totiž v sobotu a v neděli k vidění na veletrhu kosmetiky a kadeřnictví Svět kosmetiky 2001 v Kongresovém centru v Praze. Kdo to nestihl o víkendu, má poslední možnost v pondělí.

