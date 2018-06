Kavárna, co má blízko k médiím

Bar sídlí v nové budově MF DNES a tak bude mít, kromě názvu, s médii hodně společného i jinak. Původně chtěli majitelé kavárny vytvořit karaoke bar, typický tím, že se v takové kavárně mohou předvést všichni ti, kteří v sobě dosud potlačovali své pěvecké ambice. Zajímavější jim pak přišla myšlenka spolupracovat s novinami .

Hosté si budou moct v pohodlí při kafíčku, na obrovských obrazovkách prohlédnout, co se v ten den událo ve světe nebo co v novinách vyjde zítra. Pořádat se budou akce společně s nejčtenějším deníkem, kavárna se připojí na internet, kde si pak hosté budou moci prohlížet zpravodajství iDNES- internetové redakce MF DNES. V prostorech kavárny se pak proběhnou i oblíbené on - line rozhovory s populárními osobnostmi.

První zkoušku absolvovala nová kavárna během slavnostního otevření. Hostů bylo víc, než míst k sezení. Kromě jiných přátel a známých majitelů, první večer do nové kavárně přišel i herec Filip Blažek, hrdina z české pohádky Nesmrtelná teta. Podávaly se jednohubkové speciality, pilo se víno, pivo, whisky, koktaily...

Hudba se poslouchala běžná rádiová nebo diskotéková i trochu speciální. Z připravené harfy zazněly za doprovodu flétny židovské melodie.