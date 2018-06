Kavanův asistent chce do VyVolených

Během tohoto týdne zasedne komise, aby z tisíců vybrala okolo 300 zájemců, kteří budou pozváni na druhé kolo.

"Druhé kolo proběhne v Praze tento týden od soboty do příštího pondělí," říká manažer projektu VyVolení Radko Janoušek.

Na jaře se do úvodní řady VyVolených přihlásilo téměř 8400 zájemců. "Na rozdíl od castingů na první řadu už nyní uchazeči věděli, o čem VyVolení jsou. Před porotou se snažili zaujmout - ať už svým tělem, vtipem či originalitou. Objevila se i řada známých tváří, které to zkoušely již minule," uvedla castingová ředitelka Bára Kosová.

Do druhé řady VyVolených se mimo jiné přihlásil i Lukáš Kohout, který do médií pronikl jako falešný asistent poslance za ČSSD Jana Kavana. "Ano, je to pravda," potvrdil ČTK Kohoutovu účast v castingu mluvčí VyVolených Marek Winkler.

První řada VyVolených je nejúspěšnějším podzimním pořadem televize Prima. Druhou řadu VyVolených připravuje televize Prima do vysílání na příští rok.