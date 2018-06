Káva tlumí bolest

13:49 , aktualizováno 13:49

Káva může utlumit bolest, ale jenom u žen. S odvoláním na výsledky vědeckých výzkumů to napsal britský list The London Times. Podle listu badatelé v Londýně požádali vzorek mužů a žen, aby ponořili paže do mrazivě ledové vody a ponechali je tam co nejdéle. Pak dostali dobrovolníci kávu. Kofein zvyšuje krevní tlak, což vede podle listu ke snížení vnímání bolesti.