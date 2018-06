Kauza „nahá Bohdalová“ pokračuje, podezření padá na Belohorcovou

"Mám je v mailu, zatím jsem je ale neviděla, neumím si je otevřít, musím počkat na dceru," řekla iDNES.cz Jiřina Bohdalová. Po otištění kompromitujících fotek se totiž roztočilo kolo vyšetřování. - Bohdalová se kvůli fotografiím zhroutila, podrobnosti čtěte zde

Hotelový fotograf ve spolupráci s hotelovým room managerem po vysvětlení incidentu v Česku projevil akčnost a nafotil několik pohledů z několika různých pokojů, které obývali v době pobytu známé herečky čeští turisté. Všichni byli mimochodem z téměř sedmdesátičlenné skupiny, která odjela do tureckého letoviska Belek na tenisový turnaj FV Plast Open 2008.



Na tomto balkóně byla vyfocena nahá Jiřina Bohdalová

Ve středu přišlo e-mailem z hotelu Cornelia do Prahy několik fotek a dvě z nich odpovídají úhlu pohledu focení kompromitujících snímků sedmasedmdesátileté herečky.

Byly pořízeny zřejmě z pokoje číslo 1460, který obývala Zuzana Belohorcová se svým přítelem Vlastou Hájkem. Pár ale podezření rezolutně odmítá.

Samotná Jiřina Bohdalová je s těmito skutečnostmi srozumněna.

"Pravděpodobně to bylo nafoceno z jejich pokoje, pan Hájek mi ale volal, že oni to nebyli. Nechci se k tomu už vyjadřovat, postupuju celou událost právníkům, jednat budou oni. Já dotyčného neznám, šla jsem jenom pověsit plavky a je lež, že jsem se tam producírovala. Ve čtyřicetistupňových vedrech by udělal každý to samé," omlouvá svou bezprostřednost herečka. - Bohdalová k otištění nahých fotografií: Je mi z toho zle!

Pátrání po viníkovi pokračuje. Snímky prozkoumají specialisté, porovnat je s originálem z bulváru může ale každý zdatný grafik.