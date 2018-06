Katy Perry šokovala odvážným dekoltem, za prsa se přitom dřív styděla

"Když jsem byla ještě děcko, měla jsem už obrovská prsa. Nevěděla jsem, co s nimi mám dělat. Nosila jsem stahovací prádlo, které nebylo moc hezké," přiznala Katy Perry časopisu Elle.

"Všechno, co jsem tehdy chtěla, bylo vypadat jako Kate Mossová. Trochu jsem ale tušila, že jednou mi prsa přijdou vhod," dodala.

Teď, v šestadvaceti letech, se za ně rozhodně nestydí. V Mexiku je dala dokonce na odiv. Většinu času si ale šaty přidržovala a kontrolovala, aby z nich nevykouklo víc, než původně zamýšlela. Dekoltem ovšem úplně odvedla pozornost od parfému, který chtěla představit.

Katy Perry v Mexiku

Kromě toho, že má první vůni, připravuje se Katy Perry na svou první filmovou roli. Na kamerové zkoušky ale nemusí, hrát bude totiž jen její hlas. A to v novém filmu o Šmoulech. "Šmoulové jsou pro mě opravdu zábava. Cítím se jako postava z animovaného filmu 360 dnů v roce, takže hraní bylo pro mě přirozenou věcí. Přišla jsem do studia, klidně jsem mohla mít na sobě pyžamo a udělala jsem opravdu roztomilý hlásek," řekla Katy Perry, která teď pracuje hlavně na přípravě nového turné.

Kvůli tomu musí na osm měsíců dopředu plánovat i společné noci s manželem Russelem Brandem. Přitom by už ráda založila rodinu. "Chci děti. Klidně to řeknu. Myslím, že někteří lidé se bojí, že by jim to zničilo kariéru, ale já chci žít plnohodnotný život," dodala zpěvačka.