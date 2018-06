Katy Perry před turné hubne a plánuje dopředu noci s manželem

Katy Perry si v těchto dnech nedopřává žádné své oblíbené sladkosti a dře v tělocvičně. Šestadvacetiletá zpěvačka se svěřila časopisu Rolling Stone, že má vypracovaný speciální plán stravování. Aby to vůbec vydržela, jeden den v týdnu si může dát hamburger.

"Jsem teď na dietě, která mě příšerně štve. Neděli jsem si ale určila jako den, kdy můžu podvádět a zajdu si do fast foodu na hamburger," řekla Perry.

Ani v neděli ale neodpočívá a po vytouženém obědě jde pracovat a všechny kalorie rychle spálí. "Jdu pak na hodinu zpěvu, zkoušet se sborem, pak je taneční zkouška do deseti večer a doma pak vyřizuji maily týkající se produkce. Mám pocit, že trénuji na olympiádu," svěřila zpěvačka.

Během turné objede 15 zemí za 8 měsíců. Kvůli tomu se uvidí méně se svým manželem Russelem Brandem, kterého si vzala teprve před třemi měsíci.

Jejich manželství tím prý ale neutrpí. Společné noci si naplánovali na dlouho dopředu.

"Není to tak složité, protože už jsme to naplánovali na osm měsíců dopředu. Zní to šíleně, ale musíme to tak dělat," svěřila Perry.

"Chci žít život a prožívat normální věci. Někteří lidé by klidně zemřeli na jevišti, ale to já nechci. Chci být zamilovaná, mít budoucnost a inspirovat se tím k psaní písní," dodala.