Katy Perry přišla ve světélkujících šatech, v New Yorku rázem zářila

Bledě růžové šaty bez ramínek s odvážným rozparkem skrývaly netušené překvapení. V přítmí se rozsvítily různými barvami.

Šaty značky CuteCircuit mají v sobě LED diody a Katy Perry tak na galavečeru k otevření nové výstavy o amerických ženách v Metropolitním muzeu zářila nejvíc ze všech přítomných celebrit.

Svítící šaty na sebe strhly pozornost všech. Světla zpěvačka ovládala tlačítkem umístěným v podprsence. "Líbilo se mi to, byla to zábava. Měla jsem to malé zařízení v podprsence. Nevím, jestli je to pro to nejvhodnější místo," řekla Katy Perry US magazínu.

Návrháři Francesca Rosella and Ryan Genz použili dvoumilimetrové žárovičky, které byly napájeny malými baterkami ukrytými v sukni. Šaty Katy Perry jsou pohodlnější verzí modelu Galaxy, pro který stejní návrháři použili 24 tisíc žároviček. Tyto šaty jsou nyní vystaveny v newyorském muzeu.