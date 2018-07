Katy Perry doporučuje behaviorální terapii místo léků na předpis

Ještě loni trpěla americká hvězda depresemi, protože její nové album fanoušci nepřijali příliš dobře. Katy se naučila hledat vlastní hodnotu v něčem jiném než je úspěch v hudebním oboru a uznání veřejnosti.

„Měla jsem záchvaty deprese. Loni jsem měla zlomené srdce, protože jsem nevědomě kladla příliš mnoho významu reakci publika a publikum nereagovalo tak, jak jsem očekávala. Což mi zlomilo srdce,“ přiznala Perry magazínu Vogue Australia.

Partnerka herce Orlanda Blooma našla pomoc v Hoffmanově psychoterapeutickém institutu v Kalifornii. Přihlásila se na týdenní intenzivní výcvikový kurz, kde jí pomohli zbavit se chorobných návyků, domněnek a emočního balastu, které nastřádala především během dětství.

„Spoustu let tam přátelé chodili a vraceli se naprosto změnění, tak jsem to chtěla taky zkusit. Byla jsem připravená zbavit se všeho, co mi bránilo být sama sebou. Hudba je mou největší láskou,“ říká zpěvačka.

„Myslím, že mi vesmír říkal, dobře, mluvíš všemi těmi jazyky o sebelásce a opravdovosti, ale my tě podrobíme ještě jednomu testu a vezmeme ti všechny berličky, o něž opíráš svou hodnotu. Pak se uvidí, jak moc se opravdu máš ráda. Ta zlomenost a k tomu otevření se větší, vyšší moci a propojení s božstvím mi poskytly úplnost bytí, které jsem nikdy nezažila,“ tvrdí Katy.



„Spousta lidí se léčí sama tím, že hledá vlastní hodnotu v publiku, v lécích, neustálým útěkem před realitou, popíráním, abstinencí. Dělala jsem to tak také příliš dlouho. Největší lží, kterou nám pořád vnucovali, je to, že my umělci musíme žít v neustálé bolesti, abychom mohli tvořit,“ dodala Perry.