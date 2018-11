Katy Perry: S Orlandem jsme naprosto rozdílní, proto se přitahujeme

Americká zpěvačka si zkrátka myslí, že jsou sice s hvězdou Pirátů z Karibiku opaky, ale našli rovnováhu mezi vzájemnými rozdíly a teď jim to klape.



„Myslím, že když jste přitahováni k někomu, jde tak nějak o to, že se přitahují opaky. Tuhle rovnováhu vyhledávám a možná on hledá někoho, kdo umí řešit víc věcí najednou,“ svěřila se hudební hvězda magazínu Entertainment Tonight.

Orlando je sportovec a vegan, ovšem nic z toho Katy není. Miluje maso a nesnáší sport.

„Uf! Pořád se mě snaží přesvědčit, abychom vyrazili na výšlap nebo cvičili jógu nebo abych byla vegankou,“ přiznala Katy.

Také Orlando Bloom se nedávno poprvé otevřeně vyjádřil ke vztahu s Katy Perry. „Ona je výjimečnou lidskou bytostí, opravdu. Je to dost překvapivé, protože nejsem z její demografické skupiny, jsem trochu starší než ona a nijak blízce jsem neznal její umělecké výkony, když jsme se potkali. Nedokázal jsem si představit, že mezi námi k něčemu dojde… Člověk si ale nevybírá, do koho se zamiluje… Máme opravdu výjimečné propojení. A je to složité. Ona je na turné, já hraju divadlo, všechno se vyvíjí. Velmi si jí vážím a hluboce ji miluji. Uvidíme, co bude,“ prohlásil herec.

Orlando Bloom a Katy Perry se společně začali ukazovat v lednu 2016. Brzy poté vyvolali rozruch sérií společných snímků, na nichž se herec promenádoval zcela nahý.

Společně jsme je mohli vidět v únoru tohoto roku také v Praze, kde Bloom natáčel fantasy seriál Carnival Row a Perry ho přijela navštívit.