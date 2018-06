Nepotřebuji chlapa, abych měla děti, říká Katy Perry

„Chci to udělat v pravý čas a to nebude v příštích dvou letech. Možná je to v pětiletém plánu, ale musím se opravdu soustředit na sto procent,“ prohlásila zpěvačka pro magazín Rolling Stone.

Když se stane matkou, chce na několik let odložit koncertování. „Opravdu nechci brát dítě na turné. Dokud mu nebude alespoň pět let,“ řekla.

Jelikož je zpěvačka sama, zvažuje všechny možnosti, jak se stát matkou. Nevyloučila také, že by se inspirovala u svých přátel Neila Patricka Harrise a jeho partnera Davida Burtky, kterým dvojčata porodila náhradní matka.

„Nepotřebuji chlapa. Myslím, že Neil a David a jejich dvojčata jsou krásní. Je rok 2014! Žijeme v budoucnosti. Nepotřebujeme nic. Nemyslím si, že to budu muset udělat, ale uvidíme. Nejsem proti mužům. Miluji je. Ale jsou jiné možnosti, pokud se někdo nenajde,“ dodala zpěvačka, která už má za sebou nevydařené manželství s komikem Russellem Brandem.