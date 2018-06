Otec Katy Perry: Modlete se za moji dceru, její uctívání je zvrácené

Hudson je pastorem a kazatelem pentekostální církve, pro kterou jsou charakteristické neformální bohoslužby, důraz na zážitek a spontaneitu a zdůrazňování darů Ducha svatého (mluvení jazyky, schopnost uzdravovat a dar proroctví). Otci zpěvačky vadí kostýmy a chování jeho dcery na koncertech. Se svou manželkou Mary objíždí kostely po USA a ukazuje tam její videozáběry.

"Byl jsem na jednom z koncertů, kde bylo asi dvacet tisíc lidí. Sledoval jsem tu generaci, která na ni šla. Vypadalo to skoro jako církev. Stál jsem tam, plakal a plakal. Milují a uctívají zvrácenou věc," cituje Hudsona list The Sun.

Plamenné řeči vedl v kalifornském Santa Fe Springs. Rodiče zpěvačky zároveň žádali o dary, aby mohli odjet do Švýcarska.

Katy Perry, vlastním jménem Katheryn Elizabeth Hudsonová, své první album nahrávala v Nashvillu pro vydavatelství křesťanské hudby Red Hill a zpívala na něm gospelové písničky s nádechem rocku. Pak se proslavila písničkou I Kissed A Girl (And I Liked It), což někteří pastorovi údajně vyčítají také.

"Ptají se mě, jak můžu kázat, když jsem zplodil dívku, která zpívá o líbání s jinou dívkou," dodal Hudson.