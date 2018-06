Katolíci zuří kvůli nahé modelce v kampani na ochranu zvířat

Organizace PETA se ve svých kampaních nebojí provokovat. Lechtivou reklamu s Pamelou Andersonovou dokonce odmítli v Americe vysílat. čtěte také Andersonová natočila lechtivou reklamu, Amerika ji zakázala.

Teď má PETA další problém. Podle katolické církve zašla s novými fotkami už příliš daleko. Obraz modelky s křížem a nápisem "Vždy adoptuj. Nikdy nekupuj" je podle prezidenta katolické ligy Billa Donohua nevhodný.

"Kočky a psi jsou víc v bezpečí v obchodech se zvířaty než v rukou zaměstnanců organizace PETA. Obchody se zvířaty nezneužívají křesťanskou ikonografii pro laciná nenáboženská prohlášení. PETA je podvod. Mnohokrát ostudně využila křesťanská a židovská témata. Ti co ji podporují by potřebovali lekci z etiky," řekl deníku The Sun rozhořčený Donohue.

Modelka, která už jednu kampaň pro PETU nafotila byla jeho slovy překvapena. "Jako praktikující katolička jsem šokována tím, že katolická liga něco namítá proti mé práci pro PETU. Dělám jen to, co by katolická církev měla dělat, snažit se zastavit bezcitné utrpení zvířat, která jsou bezbranná boží stvoření," řekla Joanna Krupa, která pochází z Polska a pro organizaci PETA se svlékla už minulý rok, kdy její odhalené vnady provázel slogan "Raději bych chodila nahá, než nosit kožešinu".