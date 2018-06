VIDEO: Kato ukázal nové zuby, rapuje ale bez nich

9:21 , aktualizováno 9:21

Raper z Prago Union má novou protézu, vystupuje však stále bez zubů. „Já s nima zatím neumím moc mluvit, natož jíst,“ vysvětlil Adam Svatoš alias Kato. Dokud se to s nimi nenaučí, bude je vozit v batohu. Na festival Votvírák přijel jen tak na kole až k Óčko stagi. Kolo, které si i sám postavil, používá jako dopravní prostředek už 6 let. „Od té doby, co mi sebrali řidičák,“ upřesnil.