Katka z Miss Universe nervy nemá

"Jsem ráda, že tam vůbec můžu jet. Bude to zážitek a rozhodně zklamána nebudu, i kdybych se nijak zvlášť neprosadila. Bude super, když se dostanu alespoň do patnáctky. Vyhrát se mi to asi nepovede," uvedla.

Ze samotné soutěže, které se zúčastní asi sto dívek z celého světa, si dvaadvacetiletá studentka z Olomouce těžkou hlavu nedělá. "Jsem v pohodě a těším se na teplo a moře. Beru to v pohodě. Žádné nervy," sdělila.

Soutěž v Bangkoku považuje vítězka jedné ze dvou letošních českých soutěží krásy jen za "další krok v životě". "Je to určitá meta. Není to ale pro mě nic mimořádného. Nebudu zklamaná, když se mi nepodaří dojít k cíli," poznamenala.

Módní návrhářka Jaroslava Sedláčková vybavila Kateřinu na cestu asi desatery šaty včetně přepychové večerní róby. Zapůjčila jí i stoletý kyjovský kroj, v němž by dívka měla představit svou zemi. - více zde

Z dlouhého, asi patnáctihodinového letu, prý Kateřina strach nemá. Nebojí se prý ani Asie, i když rodiče starost mají. "Zakázat mi to ale nemohou," uvedla.

V Thajsku českou reprezentantku čekají asi tři týdny přípravy. Na finále, které se má vysílat 31. května, za ní přijede přítel Pavel.

