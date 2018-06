Katka: Vážím si dovolené od Vladka

ODPOVĚDI KATKY ZDE

FOTOGRAFIE ZDE

VIDEO ZDE

Katka získala v televizním finále od diváků 108 127 hlasů. Ve vile byla od poloviny srpna. "Přihlásila jsem se, protože jsem chtěla změnit svůj život a zviditelnit se. Že jsem nevyhrála, to bylo asi zasloužený," napsala čtenářům.

S vítězem je Katka spokojená. "Vladkovi jsem to přála, protože do toho dal všechno," uvedla. Na dovolenou, kterou Vladko slíbil všem exVyVoleným, se už moc těší. "Určitě pojedu. Vážím si toho, nebudu dělat, že ne."

Domů se Katka ještě nedostala, největší radost ji proto udělá, když bude o Vánocích s rodinou. "Po žádným konkrétním dárečku netoužím. Těším se, že budu obdarovávat."

Kateřina zatím neví, co ji v nejbližší době čeká. "Zatím jsem neměla možnost zajít do školy a zjistit, jak a kdy opět nastoupit. Vypadá to, že si požádám o dvouletý odklad," říká Kačenka, která by se ráda prosadila v showbyznysu. "Nabídky zatím nepřišly, doufám, že se ale něco naskytne. Byla bych šťastná."

VYVOLENÍ ON-LINE NA iDNES