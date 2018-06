Katka: V pekárně mám dveře otevřené

* Jak vás uvítali lidé v Písku?

Strašně jsem se bála, že mě budou lidé odsuzovat a pokřikovat na mě. Naopak mi ale lidé přáli úspěch do života a byli na mě milí. Samozřejmě přišly i ošklivé dopisy, ale ty nečtu.

* Když jdete po ulici, poznávají vás tady v Písku lidé?

Poznávají mě všude. Ale tady v Písku za mnou lidé tolik nejdou, přece jen je to menší město. Je to ale příjemné, když mohu někomu dát podpis a udělat mu radost.

* Dárky jste sháněla letos, předpokládám, těsně před Štědrým dnem? Byla jste zvyklá na tak uspěchaný život?

Měla jsem nudný život, spíše jsem přežívala, než žila. Takže se mi absolutně obrátil život a dárky jsem kupovala opravdu na poslední chvíli.

* Letos u vás mohly být štědré Vánoce. Vyhrála jste sto tisíc korun. Co jste koupila pod stromeček svým nejbližším?

Mamce jsem koupila lampu, kterou si chtěla koupit před soutěží, ale byla drahá, a pak všem praktické dárky jako oblečení, kosmetiku a podobně.

* Co jste dostala vy?

Já nic nechtěla, protože pro mě je nyní nejdůležitější, že jsem s rodinou. Klasické Vánoce u nás dříve byly klidnější, letos jsem stále v jednom kole. Dostala jsem maličkosti. Trička a další oblečení i kosmetiku.

* Kolik jste už utratila z vyhraných sto tisíc korun? Asi jste nikdy tolik neměla.

Zatím jen minimum. Rozhodně ne ani třetinu. Nikdy jsem si tolik nevydělala, protože jsem byla jen na brigádě, kde si člověk vydělá za měsíc pět tisíc korun. Nemůžu peníze roztočit a zase chodit na brigádu, to by nešlo.

* Už jste se stihla vidět se svými kamarádkami? Vyrazit třeba na diskotéku?

Ještě jsem to nezvládla a diskotékám vůbec se nyní vyhýbám, protože je mám jako akce, kde jsem host. Bohužel není zatím opravdu čas, kdy kamarádky vidět.

* Máte už nabídky na práci?

Zatím jsem se žádné agentuře neupsala a nabídek je málo. Mým snem je herectví, ale netoužím po konzervatoři či akademii, protože to není lehké a je to na dlouhou dobu.

* Mrzelo vás, když jste vyšla z vily a přečetla si bulvár, co se o vás nyní píše?

Samozřejmě, že mne to mrzelo. Nejnovější je drb, že si píšu s Vlastíkem Korcem milostné dopisy. Mrzelo mě, když jsem si přečetla, že neumím počítat. Nevím ještě, jak se v šoubyznysu pohybovat. Mám právníky, kteří mi radí. Mrzelo mě i to, co se objevilo o mé rodině, třeba o taťkovi, se kterým nežijeme, ale miluji ho, prostě je to můj taťka.

* Komu jste přála výhru a co vám soutěž dala?

Přála jsem to Vladkovi, protože ten si to ve vile doopravdy protrpěl. Jindra si to vše v pohodě prožil. Soutěž mi dala spoustu zážitků, opatrnosti, už tolik nevěřím lidem, což je špatně, více si vážím nejbližších. A naučila jsem se i trochu vařit.

* Jste připravená, že sláva, kterou nyní máte, může brzo pominout, jakmile se třeba objeví druhý díl VyVolených, a může přijít stejně prudký pád?

Jsem s tím smířená, tato sláva je tak dvouměsíční. Byla bych ráda, kdybych se uchytila, ale když to nevyjde, tak se vrátím do Písku a v pekárně mám dveře otevřené.

* V pekárně? Ne ve škole?

V pekárně jsem byla před soutěží na brigádě a nyní říkali, že mě tam čekají, když to nevyjde. Takže aspoň tak. Školu chci dodělat, ale bude to asi těžké, protože teď ani ještě nevím, kdy se tam vrátím.

* Nevypadá to, že by právě zemědělská škola byla vaší prioritou.

Je to škola, kde jsou skvělí lidé a skvělí učitelé, ale mně nic neříká a nic mi nedává. Když vás něco nebaví, tak je to těžké.

* A jaká škola by vás bavila?

Třeba výtvarná škola. Tam jsem chtěla jít.

* Těšíte se na dovolenou příští rok s ostatními VyVolenými, kterou vám věnoval vítěz?

Nebudu lhát, že nejsem ráda, že to Vladko nabídl. Každý, kdo by to nepřijal, by byl hloupý. Pojedu určitě a ráda.

* Šla byste znovu do soutěže?

Ne. Ať mi, kdo chce, věří nebo ne, ale těch jedenáct milionů korun za to nestojí. Člověk má stále úzkost, neustále přemýšlí, jak to bude, až vyleze ven, co rodina, co se venku děje a pak vybrat vždy někoho, s kým už nechcete dále být ve vile jen kvůli nějaké drobnosti.

* Byla jste vnímána jako princezna Kačenka, dítě, naivka. Vadilo vám to?

Když mi říkali, že jsem naivní, třeba Michal, tak mi to připadalo jako ponižování.

* Přemýšlela jste někdy o tom, že Langerová je šťastné příjmení? Také Aneta Langerová - obyčejná dívka se svými sny - se proslavila v pěvecké soutěži SuperStar.

Bála jsem se, že si nás lidé budou spojovat a řeknou si, že jedna Langerová už je a druhá být nemusí. Proto si také více vážím, že jsem se dostala tak daleko.