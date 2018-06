Katka a Rocky: romance pokračuje

Demonstrant Michal

Na Michala jsme se v pondělí dozvěděli i to, co jsme snad nechtěli. Jeho kamarád je opravdu "dobrák od kosti", když propírá jeho sexuální výkonnost na obrazovce. Stejně tak kamarádova maminka, která jako Dr. Watson podle věcí chytá stopu, čím se Michal živil a jaké má životní úspory. Michalovy školní "úspěchy" už známe z minula, tak tolik nešokovaly.

Zpátky do vily. Michal měl problémy s očima a dožadoval se svých slunečních brýlí. Nedostal je ani po šesti dnech a začal se pořádně vztekat. Na protest si vypnul port, dokud svoje brýle nedostane. Jindra to šel jako boss "tvrďák" vyřešit, ale vrátil se s kapkami do očí a náhradními brýlemi. "Tohle není fér, Báro. Tohle je moje zdraví a vyhoďte mě ze soutěže, za to mi to nestojí." rozčiloval se Michal a vypnul port. Nepřesvědčili ho ani slovenští VV. "Budeš vypadat sice jako TopGun, ale dobré." zlehčoval to Tony. Michal ještě přitvrdil a zalepil si před obědem pusu, aby se dostal do zpovědnice. Port nakonec zapnul, ale nemluvil.

Princezna Kačenka

Kačenka dál žije v růžovém paláci s Rockym. Ráno mu mazala záda opalovacím krémem. Tedy až když jí přeložil, co je to "chrbat". "Já tomu nerozumím. Rozumíš?" vysvětlovala Rockymu. Tomu to ale nevadilo: "Ježíš, Kačko, ty mě zabiješ. Ty ve mně něco probouzíš."

Luis rozpoutal debatu o pořádku ve vile: "Já mám mánii, aby byl stále pořádek." Debatovali o tom docela živě a nakonec se přihlásila Katka, že uklidí. A kdo jí se smetákem v ruce následoval? Ano, Rocky. Rockyho obletování Katky se nelíbí Lence, která je do něho blázen. Nic s tím ale nemohla dělat, protože zůstala s Vladkem, Janou a Tonym upoutána na posteli jako trosečník.

Rocky při přesunu z postele totiž spadl a za trest se musel připoutat až do odvolání ke Katce. Trest to pro něj ale určitě nebyl. "Tak pojď, Kačenko! Konečně spolu...Já tě miluju. Mně se konečně splnil sen." šeptal jí něžně. Důvěřuje jí natolik, že jí chtěl zaměstnat jako novou holičku svého pozadí. Lenka žárlila jako blázen a hned to začala probírat s Janou. Chytil se toho samozřejmě Vlado, že jí chápe, protože to samé dělají jemu s Michalem. A přitom není o čem: "Já ti odpřísáhnu klidně na matku, já bych s ním nikdy do postele nevlez."

Aby toho na Lenku nebylo "málo", tak si spolu lehli na vedlejší postel a zamilovaně se dívali jeden druhému do očí. Kačenka na něho koukala jako na svatý obrázek: "Já jsem ještě nikdy nepotkala takovýho člověka. Takovej nabouchanej kluk a taková dušička je v něm." Na to jí Rocky začal zpívat jako Elvis Love Me Tender.

Stavitel Jindra

To Jindra si problémy k tělu nepouští. Vladko mu závidí, že se dokáže stále chovat jako malé dítě. Venku napadal sníh, a tak se Jindra rozhodl postavit si sněžný bunkr. Na jeho stavitelské "umění" koukal nevěřícně Luis. Jindra ale vytrval a vysvětloval: "...ale je málo sněhu na kupu, abychom to udusali a vydlabali."

Při svém orodování za Michala vyškemral i lopatu pro sebe, aby dokončil své božské dílo. V udusané hroudě sněhu vykutal jakousi noru. To už Luis nevydržel a šel to, s úsměvem na tváři, okouknout ze všech stran. "Kdy mě pozveš na kávu?" začal na Jindru, který nechápal. Monika, která dílo označila za "nevydařené", to přeložila: "No do iglú." To Luis nevydržel a smál se: "No já dostanu iglúfobii!" Jindra přesto bunkr dokončil a z radosti nad podařenou akcí si u něj zapálil a vypil kafčo.