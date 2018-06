Katka a Luis vyplouvají na moře lásky

FOTOGRAFIE ZDE

Emoce pozvolna plynou

Po mejdanu se těžko vstává a VV to poznali na vlastní kůži.

Úterní budíček jim dal pořádně zabrat a probudila je až rozcvička, při které se koulovali a nasávali do sebe energii. "Energia! Energia!" vykřikovali a skákali jako pomatenci do vzduchu. Ještě předtím si Katka vylévala v koupelně Michalovi srdíčko, že novou situaci asi nezvládne. Ostatní ve zpovědi přiznali, že to ještě není úplně ono, ale jsou spokojení a vyrovnaní. Vladko se raději hned uklidnil ještě u vysavače a zahájil okupaci kuchyně!

Cosi se ale děje mezi Vladkem a Michalem. Bavili se spolu na zahradě a nejprve si poměrně ostře vyměňovali názory. Pak ale Michal na Vladka spustil: "Taky tě mám rád, řekni to taky."

Vladko ale odvětil, že to, co říká, je dost smutné. Došli nakonec k tomu, že s adaptací mezi slovenské VV nemají velké problémy. Jenže pak Vlado pokračoval: "Něco bych ti řekl, ale nemůžu, zase tu jsou kamery. Po očích to poznáš. Nebo už ne?" Tajemství je to velké, protože prý musí něco vydržet, aby pak venku kdosi cosi. Snad se ho brzy podaří rozkódovat. Nakonec vše zakamuflovali krásou Slovenek. "Holky tu maj hezké. Já jsem tě včera pozoroval, jak si ležel v obýváku." narážel Vladko na Michalovo líbaní s Lenkou.

Začíná román z červené knihovny

Kačenka dostala v koupelně od Michala rozhřešení, ale zřejmě jí nestačilo a vyrazila na zahradu za šarmantním španělem Luisem. "Připomínáš mi jednu španělskou herečku, ale nevím jak se jmenuje." spustil na ní Luis a propichoval jí svýma hlubokýma černýma očima. Kačence to zalichotilo a ochotně si k němu na terase přisedla, aby pozorovali vločky sněhu, které se snášely na zahradu.

Okouzlená Katka začala prozkoumávat okolní terén: "Máš děti?" To malinko Luise vyplašilo: "Jak já můžu mít děti, když já sám jsem dítě?". Ale nenechal se vyhodit ze sedla a začali si povídat. Povykládal jí o sobě (snažil se česky) a prozradil, že v bude slavit narozeniny. Rozrušená Katka to ale úplně nepobrala. Naopak se zpovídala jemu, jak si nemůže zvyknout opět na tolik lidí. V Česku už byli jako rodina, protože jich bylo pět a teď... Odešla pak za Michalem a řešila s ním, kolik Luisovi je a kdy bude slavit.

Luis a Katka si skutečně padli do oka. Odpoledne si dali na zahradě další schůzku. Tentokrát si k povídání vzali i sklenku. Jaký obsah byl uvnitř, ale nešlo rozeznat. Po podrobnějším průzkumu šlo buď červené víno, nebo něco ostřejšího. Mezi Kačenkou a Luisem to prostě jiskří a všiml si toho Jindra. V prádelně jí pěkně popichoval a uvedl do rozpaků: "Tobě se líbí Luisík, Kačenko? Čičinky, čičinky!"

Návrat do dětsví

Jak jinak to nazvat. VV si krátí čas ve vile hraním dětských her. Nejprve si zahráli Inkognito a hádali slavné osobnosti, do kterých se převtělili. Linda Michalova Gagarina neuhodla a musel to za ní vzít Šakal. Pak se začalo hrát Městečko Palermo. Vladko se prozradil a díky sázce s Tonym musel do ledového bazénu. Stejně dopadl i Rocky. A to byl nejen fičák, ale pro Vladka určitě i hučák, když se Rocky vysvlékl do tang a skočil do bazénu. Navíc cestou do vily mu přes tenký pruh látky lezlo pořád cosi ven! Vladko skočil do vody, chytl ho psotník a jako Mr. Bean utíkal do vily za ostatními. Tam ze sebe vychechtal: "Už vím, že jsem na Slovensku. Je tu větší zima."

