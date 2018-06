Katie Price se zase vdala, po transvestitovi si vzala striptéra

Katie Price věří, že do třetice všeho dobrého a že jí toto manželství vydrží déle než to poslední. S boxerem a transvestitou Alexem Reidem, kterého si brala v roce 2010, totiž vydržela jen pár měsíců.

Její třetí svatba byla komorní. Účastnilo se jí krom snoubenců jen šest dalších osob. Obřad na pláži proběhl v bahamském resortu Sandals Royal. Že je Hayler ten pravý, poznala prý modelka v první okamžik, kdy se setkali.

Katie Price a její nový manžel

"S Kieranem jsme o manželství mluvili několikrát a požádal mě o ruku u večeře o Vánocích. Kieran je pravý gentleman, který se mnou jedná jako s princeznou. Je to normální chlap, který tvrdě dře, a děti ho milují. Cítím, že je to ono. Vím, co o mně lidé budou říkat, protože to jsem už slyšela. Ale život je krátký, takže když to cítím, jdu do toho," svěřila Katie před pár dny listu The Sun.

Jejím prvním manželem byl zpěvák Peter Andre. S ním vydržela čtyři roky a mají spolu dceru.