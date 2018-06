Katie Price pokřtila knihu, asistoval jí přítel v dámských šatech

Šokující ale nebyl jen outfit Jordan, která se oblékla jako karikatura hollywoodské sexbomby Marilyn Monroe do rudých šatů a obrovské blonďaté paruky. Její přítel Reid totiž stejně jako jeho čtyři přátelé dorazil také v dámském oblečení. V londýnském knihkupectví, kde se kniha křtila, se Reid objevil ve zlatém outfitu, silonových punčocháčích a zlatých střevíčkách na podpatku. Nechyběla ani dlouhá černá paruka a výrazný make-up.

Reid se ke své zálibě v nošení dámských šatů přiznal teprve nedávno, a podle svých slov se za ni rozhodně nestydí. Zápasník sám o sobě tvrdí, že v sexu nemá žádné hranice. V minulosti si již zahrál v pornofilmu se ženou, klidně by prý ale zkusil i bisexuální či gay produkci.

"Velmi rádi s Jordan posouváme hranice ve všem, nejen v sexu. Proč se omezovat? Ale já nejsem tím chlapem, co by rád chodil do obchodu v ženských šatech. A taky netoužím po změně pohlaví. Jsem velmi homosexuální! Miluju svět! Jsem trisexuál. Zkusím všechno!" svěřil Reid magazínu OK!.

Jeho partnerka, jednatřicetiletá exmanželka zpěváka Petera Andreho, tvrdí, že jí převleky vůbec nevadí. Naopak Reid je prý tak mužný, že mu to nesmírně sluší i jako Roxanne.

"Než mě Alex potkal, neměl na sobě ženské šaty víc než rok. Ale když mi to řekl, já jsem byla nadšená a řekla, panebože, musím si tě obléct. Tak jsem si ho oblékla, dala mu paruku, umělé řasy, prostě všechno. Zpočátku mi říkal, že se cítí poněkud úchylně, že není zvyklý, aby ho oblékala holka," svěřila se Jordan v Graham Norton Show.