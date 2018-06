Katie Price je zase těhotná, přišla na to prý až v šestém měsíci

Podle listu Sun on Sunday zjistila bývalá modelka Katie Price, že je těhotná na dovolené, když měla bolesti břicha a byl to pro ni šok.

"Neplánovali to tak brzy po narození Jetta, ale jsou nadšeni. Byl to pro ně šok. Katie je už v druhém trimestru, takže byla těhotná skoro šest měsíců, aniž by to zjistila. Měla by rodit v létě," řekl zdroj, který si nepřál být jmenován.

Katie Price přitom porodila syna Jetta loni v srpnu.

Striptéra Kierana Haylera si vzala v lednu 2013 a otěhotněla měsíc po svatbě. Je to už její třetí manželství. S boxerem Alexem Riedem byla jen pár měsíců. Jejím prvním manželem byl zpěvák Peter Andre. S ním vydržela čtyři roky a mají spolu devítiletého syna Juniora a sedmiletou dceru Princess. Kromě toho má ještě dvanáctiletého syna Harveyho s fotbalistou Dwightem Yorkem.