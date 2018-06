Modelka Katie Price se po roce rozvádí s transvestitou

Katie Price vyčítá svému muži, že prodal médiím fotky, na kterých učí zápasit jejího pětiletého syna Juniora. Modelka si přitom dává záležet, aby její děti byly zájmu novinářů ušetřeny. Navíc si nepřála, aby se její syn učil bojovat. Manžel se prý snaží jen přiživit na její slávě, proto už s ním nemůže žít.

Alex Reid ovšem tvrdí, že snímky neprodal a věří, že se s manželkou usmíří. "Stále nosím svůj snubní prsten a možná jsem beznadějný romantik, ale chci ještě na našem manželství zapracovat," řekl Reid magazínu Star. "Ty fotky bohužel někdo prodal. Já jsem se ale vždy držel přání Katie, aby děti nebyly středem pozornosti," dodal.

Alex Reid na křtu knihy své manželky

Pokud k rozvodu skutečně dojde, bude Reid od modelky požadovat finanční vyrovnání. "Kate je romantického založení a předmanželskou smlouvu odmítla. Všechno se tak teď může zamotat, ale pokud bude mít Alex rozum, který má, tak nebude nenasytný. Chce prostě jen tolik peněz, aby si mohl koupit vlastní dům a mít nějaké peníze do začátku, protože prý veškeré peníze, co měl, investoval do manželství a rodiny," uvedl Reidův kamarád pro Daily Mirror.

Pětatřicetiletý Alex Reid a o tři roky mladší Katie Price se brali loni v únoru v Las Vegas. Jen rok poté, co se modelka rozvedla s prvním chotěm, zpěvákem Peterem Andrem, za něhož se provdala v roce 2005. S ním má pětiletého syna Juniora a tříletou dceru Princess. Z předchozího vztahu má modelka navíc osmiletého syna Harveyho, který je slepý a navíc postižený syndromem pomalého růstu.