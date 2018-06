Modelka znetvořená kyselinou je těhotná. Bude mít holčičku

Katie Piperová po útoku prodělala desítky plastických operací. Utrpěla totiž popáleniny třetího stupně, přišla o víčka, o půlku levého ucha, většinu nosu a nevidí na jedno oko. Opět se však snaží vést normální život. Věnuje se charitě a pracuje jako televizní moderátorka. Na přírůstek do rodiny se moc těší. Otcem dítěte je její současný přítel James.

"Toto je začátek úplně nového života. Byla jsem na charitativním plese a všichni, s nimiž jsem se potkala, chtěli se mnou mluvit o dítěti, ne o mých popáleninách a zotavení. Pomyslela jsem si: Bohudíky. To dítě to neví, ale mění můj život v mnoha směrech, a to je úžasné," řekla pro magazín Hello! nastávající maminka.

Blondýnka byla přesvědčená, že bude mít kluka. Proto ji zpráva, že se jí narodí holčička, překvapila. Po svých zkušenostech dostala o ni také strach.

"Samozřejmě, staráte se hlavně o to, že vaše dítě zdravě roste a vše probíhá tak, jak má. Ale kvůli všemu, co se mi stalo, se mě zmocnila trochu panika kvůli myšlence, že tento svět je pro ženu tak nebezpečný," prohlásila.

Katie Piperová utrpěla zranění v březnu 2008, když ji neznámý muž na ulici polil kyselinou. Ukázalo se, že si ho najal její žárlivý expřítel. Oba muži byli odsouzeni na doživotí.