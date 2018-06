Katie Holmesová utekla od Cruise

Katie od porodu trpí postnatální depresí. "Oči má stále zarudlé slzami, je emocionálně labilní a cítí se vyhořelá," charakterizují důvěrní přátelé její stav měsíc po narození Suri.

Poporodní stres je ale u rodiček zcela běžný. Je způsobený vyrovnáváním hormonální hladiny organismu po příchodu dítěte na svět a adaptací mozku na dosud neznámou roli matky.

Katie nyní podle odborníků potřebuje klid a čas na odpočinek. Ten ji však Tom nedopřává. Nutí ji ukazovat se na veřejnosti, necelé dva týdny po porodu ji přiměl ke společné návštěvě premiéry snímku Mission Impossible 3, požaduje, aby se v tělocvičně co nejrychleji zbavila těhotenského špeku.

Katie se mu zatím oddaně podřizovala, tomu je teď ale konec. Mladá herečka totiž plánovala, že stráví se svým dítětem nějaký čas ve společnosti přátel a rodiny.

„Byla ve stresu z toho, jak celá návštěva dopadne, protože se v minulosti Holmesovi s Cruisem příliš nepohodli. Tom se navíc rozhodl, že s ní kvůli špatným vztahům s rodinou v žádném případě domů nepojede,“ citoval Life & Style svůj tajný zdroj.

Pár si vjel do vlasů údajně ve chvíli, kdy se Katie rozhodla, že pojede domů i přesto, že ji Tom nedoprovodí. „Řekla Tomovi, udělám to a ty mě nezastavíš. Byl to zřejmě první okamžik, kdy si uvědomila, že vztah s Tomem může být taky hodně velký omyl a ne štěstí, jak si vysnila,“ řekla blízká přítelkyně Katie.