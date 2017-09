Holmesová ukázala přítele, léta jí to prý zakazovala smlouva s Cruisem

Po čtyřech letech skrývání a veřejného zapírání se herecký pár 4. září, kdy se v USA slaví Svátek práce, vydal ruku v ruce na pláž v kalifornském Malibu. Poprvé od roku 2013, kdy se o jejich vztahu spekuluje, tak herečka s hercem neřešili, že je veřejnost sleduje.

Podle zdrojů blízkých Holmesové může za vše Tom Cruise. Když se totiž s Katie rozváděl, podmínkou z jeho strany bylo, že ona nebude pět let veřejně s nikým randit. Požadoval to za to, že jeho dcera Suri (11), kterou s Holmesovou má, zůstane žít s matkou. Svou podmínku vysvětloval tím, že dcera nesmí být vystavena traumatu bulvárních zpráv propírajících matčin intimní život.

Herečka tak po čtyři roky musela vztah se svým kolegou tajit a hlavně veřejně zapírat. Oba tak vždy v rozhovorech tvrdili, že jsou jen kamarádi.

Katie Holmesová se proslavila seriálem Dawsonův svět a hrála ve filmech Ledová bouře, Opuštěná, Telefonní budka, Večeře s April nebo Láska na hlídání. V roce 2006 se provdala za Toma Cruise, s nímž má dceru. Manželé se rozvedli v roce 2012.

Jamie Foxx je herec, scenárista, režisér i skladatel. Za hlavní roli ve filmu o Rayi Charlesovi dostal Oscara, ve filmu Collateral hrál taxikáře nájemnému zabijákovi v podání Toma Cruise.