Katie Holmesová se dala na módu, má vlastní kolekci

Už na podzim uvede na trh svoji první kolekci šatů. Ta bude k dostání v síti obchodů Maxfield. Holmesová při navrhování spolupracuje se svojí stylistkou Jeanne Yangovou.

Její pomoc využila mladá herečka už před rokem, kdy si navrhovala šaty na premiéru filmu Tropická bouře. Když se Holmesová připravovala na svoje působení na Broadwayi, opět o pomoc požádala svoji stylistku.

Mluvčí hvězdy seriálu Dawsonův svět časopisu People potvrdila, že kolekce Holmesové a Yangové bude zahrnovat zatím pouze dámské a dětské oblečení. Při navrhování oděvů pro děti se chce Holmesová inspirovat především potřebami své dcery Suri. Jméno nové značky ale zatím není známo.

Katie Holmesová s manželem Tomem Cruisem Katie Holmesová s dcerkou Suri

Katie Holmesová nezahálí, ani co se týče hereckých příležitostí. Učinkuje hned ve dvou filmech najednou, v thrilleru Don´t Be Afraid of the Dark a také v připravovaném filmu The Extra Man.

I přes protesty svého manžela Toma Cruise, který by svoji ženu radši viděl doma a přál by si dalšího potomka, přijala roli v broadwayském muzikálu All My Sons, kde může navíc předvést i svůj pěvecký a taneční talent.