Holmesová se nebrání svůdným snímkům ani dalšímu dítěti

Jako manželka Toma Cruise byla Katie Holmesová oproti svým kolegyním spíš upjatá. Kvůli jeho výšce nenosila ani podpatky a málokdy fotila sexy snímky.

Teď se ale objevila jen v plavkách v kampani na šperky a další svůdné snímky nafotila pro časopis Allure.

Bez exmanžela se také vrátila na divadelní prkna a její dcera Suri mezi děti.

Čtyřiatřicetiletá herečka prý hledí do budoucna s odhodláním a nebrání se ani dalšímu dítěti. "Nechávám to otevřené," odpověděla na otázku, zda by chtěla rozšířit rodinu. Před dvěma lety, když ještě žila s Cruisem, přitom říkala, že další děti nechce.

Teď se spekuluje i o tom, že se pustí do studia práv a Holmesová to nepopírá. "Můj bratr i otec jsou právníci. No uvidíme. Líbí se mi praktické myšlení advokátů," řekla.

Její netradičně svůdné fotky vzbudily nadšení. Katie ale ke svému vzhledu říká jen to, že se vždy řídí radou své matky: "Můžeš být krásná a talentovaná, ale nikdo si to nebude pamatovat, když budeš zlá."