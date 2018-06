Katie ani nemukla, chválí Cruise snoubenku

Oba partneři jsou členy scientologické církve, která hlásá, že křik při porodu může dítěti výrazně v budoucnu zkomplikovat život.



Třiačtyřicetiletý Cruise držel po celou dobu své sedmadvacetileté snoubencce ruku. Průběh porodu, který probíhal přirozeně a bez komplikací, nechal natáčet na video. - více o porodu zde



Mlčení přikázal i celému lékařskému personálu nemocnice Santa Monica Los Angeles (kde shodou okolností ve stejný den na stejném patře porodila svou druhou dceru také herečka Brooke Shieldsová, která se s Criusem v rozepři - více).

Pro případ, že by Holmesová přece jen bolest nevydržela a vydala ze sebe byť jen hlásku, opodál stál lékař s epidurální injekcí, která bolest výrazně zmírňuje.



Podle britského deníku The Sun nechal Cruis posléze celou událost pečlivě prozkoumat v centru scientologické církve, aby se ujistil, zda se během porodu nestalo něco zneklidňujícího, co by vyžadovalo zásah "vyšší moci".

Katie zůstala v nemocnici pouze 24 hodin. Před sídlem známého páru v Beverly Hills od středy hlídkují paparazzi. Každý doufá, že pořídí první snímek malé Suri. Měl by cenu okolo 2 milonů dolarů, píší americká média.

Ještě dva dny před porodem utrácela Holmesová peníze za svatební róbu. Svatbu mají s Tomem naplánovanou na léto a Katie počítá s tím, že se vejde do šatů stejné velikosti, jakou nosila před otěhotněním.

Tichý porod

"Tichý porod je založen na výzkumu mysli a duše panem Hubbardem. Objevil, že slova vyřčená během okamžiků bolesti a bezvědomí, mohou mít zpětný vliv na jedince v pozdějších obdobích života. Jsou zaznamenány v reaktivní mysli jako engramy," vysvětlil pro iDNES Vlastimil Špalek ze scientologické církve .

"Princip tak zvaného tichého porodu podporuje také Leboyerova metoda, která zahrnuje ztlumená světla a jemný průchod bez náhlého hnutí, které může rozrušit nebo šokovat dítě," vysvětlil Špalek a ocitoval z Leboyerovy knihy Porod bez násilí: Toto učení se tichu – tak podstatné pro matky – stejně tak důležité pro ty, kdo pomáhají při porodu, porodníky, ošetřovatele. Ti kdo pomáhají při porodu, se musí naučit tomuto novému tichu. Také musí být připraveni přijmout dítě s péčí a respektem.

Tichý porod je podle Špalka osobní rozhodnutí matky a nekříží se prý s žádným lékařským postupem. Lékaři přirozeně respektují přání matky zvolit si svou vlastní zkušenost s porodem.