Sledujeme se vzájemně na internetu, říká Kathy z Kelly Family

„Naše kapela Kelly Family je nepopsatelné a intenzivní období v našich životech. Pracovali jsme spolu, žili, ale už toho bylo dost. Raději jsme to přátelsky ukončili. Teď naše sólové projekty sledujeme přes internet,“ řekla Kathy Kelly.

Důvody rozpadu rodinné kapely víc komentovat nechtěla. „Nechci se bavit o tom, proč to s naší rodinou nevyšlo a rozdělili jsme se. Jako rodina samozřejmě komunikujeme, tak jednou za týden nebo dva si voláme.“

Začít sólovou dráhu bylo pro všechny náročné, ale podle Kathy Kelly to všem členům rodiny velmi pomohlo. Sama se vrátila k hudbě, kterou studovala od šestnácti let a to byla hlavně opera.

„V životě jsem nepřemýšlela o tom, že bych nedělala hudbu. Přestanu, až umřu. Jinak budu vždy s hudbou semknutá,“ dodala.