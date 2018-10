Mladé herečky byly v Hollywoodu snadnou kořistí, vzpomíná Turnerová

„Nechtěla jsem být součástí systému, který by mě nutil cítit se méněcenná. Ženami v Los Angeles jsem pohrdala. Nedávalo mi to žádný smysl. Proč bych měla žít v prostředí, které ze mě dělá něco míň?“ prohlásila hvězda filmu Válka Roseových v rozhovoru pro Daily Telegraph.

Kathleen si pro život vybrala New York, kde se cítila mnohem lépe a hlavně nikdy nedělala „hodně těch blbostí, kterými si ženy v LA procházely“.

Turnerová se stala slavnou téměř přes noc, když v roce 1977 ve svých 23 letech dostala nabídku na roli v sexy thrilleru Žár těla. „Tento film byl pro mě požehnáním. Rovnou jsem dostala hlavní roli a nemusela jsem trpět žádné to dravé chování mužů a obtěžování jako jiné herečky,“ prohlásila rozvedená Turnerová, která je matkou 30leté dcery Rachel. Během dalších let pak zazářila ještě například ve snímcích Honba za diamantem, Čest rodiny Prizziů nebo Válka Roseových.

Turnerová je považována za jednu z největších sexbomb stříbrného plátna. A toto označení ji těší. „Nijak mě to nepohoršuje, že i skoro 40 let po Žáru těla jsem stále považována za sexuální ikonu. S tímhle už jsem se srovnala hodně dávno,“ dodala se smíchem herečka, která také přiznala, že neměla kdysi daleko k tomu, aby se zamilovala do hereckého kolegy Michaela Douglase (74).

Objevili se spolu ve filmu Honba za diamantem a hlubšímu vztahu zabránila jen návštěva Douglasovy manželky na natáčení. „Byli jsme v džungli a bylo to tam hodně romantické. On byl daleko od své ženy a já byla tehdy sama. A pak tam najednou přijela! Tehdy to byla ještě manželka, nemohla jsem vědět, že se stejně rozvedou. Ale to je přesně ono. Není dobré se zaplétat do jiných manželství,“ uzavřela vzpomínání Turnerová.