Kathleen Turnerová: Kvůli artritidě jsem přišla o prsty u nohou

"Jsem celá z titanu. Nechtěli byste se mnou jít přes letištní kontrolu. V obou kolenech mám náhrady, měla jsem čtyři operace nohou, a budu brzy potřebovat vyměnit loket. Procházky bez prstů nejsou nejjednodušší. Mám falešné prsty - vypadají jako prsty u nohou, ale nedělají nic," přiznala listu Daily Mail hvězda filmů Honba za diamantem, Honba za klenotem Nilu, Válka Roseových a Peggy Sue se vdává.

Turnerová nejdřív netušila, co jí je. Začaly jí otékat nohy, ruka a pak nemohla hýbat hlavou. Až později vyšetření odhalila, že trpí revmatoidní artritidou a predispozice zdědila po obou rodičích.

"Zjistila jsem, že alkohol je lék proti bolesti. Z nějakého důvodu jsem si řekla: ‚Tohle budu dělat’, dokud jsem si neuvědomila, že to zasahovalo do mé práce, takže to muselo přestat. Dost zlé bylo, že jsem se musela vypořádat s tím, že se nemůžu hýbat, nemohla jsem si k tomu dovolit mít výpadky pozornosti," řekla herečka.

Chronických bolestí se herečka nakonec zbavila, a co si lidé myslí o jejím vzhledu, ji prý nezajímá.

"Po lécích se nafouknete jako balón. Je to dost ošklivé. Ale upřímně, to, jak vypadám, prostě nebylo prioritou. Bolelo mě, když si lidé o mně říkali ty věci, ale prostě to nebylo tak důležité jako přežít," dodala.