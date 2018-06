Heiglová je zklamaná z propadu své kariéry, viní romantické komedie

Heiglová v časopise Marie Claire přiznala, že ji vývoj kariéry zklamal. Je přesvědčená, že neměla točit tolik romantických komedií.

"Byly to skvělé časy. Miluji romantické komedie, ale možná jsem to přehnala. Nemohla jsem říct ne. Přestala jsem na sebe klást větší nároky a začalo se to dost opakovat. A to kreativního člověka může udolat," říká Heiglová.

Uvažovala už i nad tím, že s herectvím skončí. "Přemýšlela jsem, že si možná otevřu obchod, vyberu peníze z penzijního spoření a budu z toho žít, někde v nějaké jiné zemi," říká herečka.

Katherine Heiglová při natáčení filmu Jenny's Wedding

Skutečně se pak na nějaký čas vzdálila Hollywoodu a s manželem Joshem Kellym a jejich adoptovanými dětmi Naleigh a Adalaide žili v Utahu.



Teď se ale vrací s novým seriálem. "Část mě je hollywoodské zvíře. Už se nemůžu dočkat, až budu se scenáristy řešit, jak to budeme dělat. Cítím, že jsem v nové fázi dospělého života," říká Heiglová.