Peggy Bundová přiznala závislost na kokainu a prášcích na hubnutí

Katey Sagalová vyrůstala v Los Angeles a jako dítě viděla herečku Judy Garlandovou, která bojovala se závislostí na lécích. Připadalo jí to ale normální, stejně jako užívání drog.

„Když mi bylo 12 let, žili jsme ve stejném bloku jako Judy Garlandová. S její dcerou Lornou Luftovou jsme byly kamarádky. Lornina máma měla na nočním stolku spoustu prášků a po poledni spávala, stejně jako moje máma. Byly jsme si hodně blízké. A samozřejmě jsem si myslela, že všechny maminky berou spoustu prášků,“ řekla pro The New York Post.

Jako dcera zpěvačky a filmového režiséra do showbyznysu pronikla velmi rychle, její čtyři sourozenci pracují v branži a pátý je ženatý s herečkou. Katey přiznala, že sama pak 15 let bojovala se závislostí na lécích na hubnutí, alkoholu i kokainu. Doposud ale o tom veřejně nemluvila.

Seriálová Peggy Bundová ve své nové knize zavzpomínala i na svůj dlouhotrvající vztah s Genem Simmonsem z kapely Kiss. V té době málo známý zpěvák zašel do baru, kde Katey pracovala jako číšnice a zpěvačka a odešli spolu domů.

„Myslela jsem si, že je Gene opravdu divný,“ vzpomíná s tím, že i přesto si získal její srdce. Nikdy se ale nevzali, protože hudebník se jejím úvahám o zasnoubení nebo sňatku pokaždé vysmál.

Herečka se pak v roce 1978 provdala za hudebníka Freddieho Beckmeiera, po třech letech se rozvedli. Jejím druhým manželem byl bubeník Jack White. Vzali se v roce 1993 a rozvedli v roce 2000. Má s ním dvě děti. V současné době je provdaná za producenta Kurta Suttera, kterého si vzala v roce 2004 a mají spolu jedno dítě.

Seriál Ženatý se závazky se poprvé objevil na televizních obrazovkách před 30 lety a poslední díl měl premiéru v létě 1997. Komediální seriál o dysfunkční rodině žijící v Chicagu byl druhý nejdéle vysílaným sitcom na FOX Network, prvním jsou Simpsonovi. Titulní píseň Love and Marriage nazpíval Frank Sinatra.