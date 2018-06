Kateřinu Průšovou už bulvár nerozhodí

Připomeňme, že zdánlivě neznámý člověk chtěl prodat bulvárním deníkům fotografie, na nichž je miss nahá. "Udělala to bývalá přítelkyně mého přítele, s nímž ještě pořád jsem. Teď to už ale vůbec neřeším, a říkám si, že špatná reklama je také reklama," směje se Průšová.

Kateřina má ráda kino. Na premiéře filmu Muži v Černém 2 konstatovala, že první díl filmu byl horší. "Kdybych si mohla vybrat nějakou roli, tak by to byli určitě mimozemšťani, ďáblici. Jsem exhibicionistka," přiznala se Kateřina.

A připadá si jako ďáblík? "Z toho, co se o mně psalo těsně po soutěži Miss, musím konstatovat, že asi andílek nebudu," připustila Průšová.

Bulvár jí ale přesto, že si to už moc nepřipouští, částečně ublížil a zasáhl do života. "Na Miss jsem měla pětapadesát kilo, pak jsem zhubla na padesát a teď mám osmačtyřicet. Je to hrozný a kila zpátky nemohu nabrat. Zhubla jsem z nervů a ze stresu. Teď můžu jíst co chci, ale přibrat jednoduše nejde," svěřila se modelka.