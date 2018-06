Kateřině Jacques a Martinu Bursíkovi se narodila holčička

Přírůstek do rodiny očekávají v těchto dnech i předseda ČSSD Jiří Paroubek s manželkou Petrou. Na rozdíl od Jacques jsou vůči médiím otevřenější a sdílnější. "Cítím se naprosto skvěle po psychické stránce. Po fyzické stránce jsem si to moc neužila – celé těhotenství každý den trpím velmi častými nevolnostmi, teď mě navíc bolí záda a kyčle," přiznala před pár dny Paroubková v rozhovoru pro iDNES.cz. Pro svou otevřenost si ale právě Paroubkovi od zelené poslankyně Jacques vysloužili kritiku. "Paroubkovi a jejich způsob mediální sebeprezentace je něco, co do politiky nepatří. Kdyby se chtěl pan Paroubek věnovat showbyznysu, pak by informace o narození dítěte měly své místo. Tahle estráda je ale nadbytečná." - čtěte Kateřina Jacques: Paroubkovi a dítě? To je estráda