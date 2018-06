Chtěla jsem ho seřvat, řekla o Zemanově viróze jeho dcera Kateřina

"Já jsem tam nebyla, ale sledovala jsem to z televize a to mi docela stačilo, musím říct. Já jsem ho totiž neviděla před odchodem. Já jsem viděla jenom ty klenoty. Koukala jsem se na to a říkala jsem si, tak tady je něco špatně. Takže on přišel domů, vrátil se. Já už jsem ho chtěla seřvat, co se stalo. Samozřejmě táta padl do postele, normálně nízký tlak, k doktorovi okamžitě," popsala Kateřina Zemanová.

Dokonce prý měla chuť mu dát pár facek. "Víte co, já můžu. My s mámou to máme doma docela takovou diktaturu, takže my můžeme. Máme k tomu svolení od táty," řekla blondýnka ve Všechnoparty.

Jestli se mu udělalo špatně po oslavách na ruské ambasádě, jak to nadhodil Karel Šíp, prezidentova dcera neví.

"To je docela možný," prohlásila. "To jsem nevěděla. Dala bych na něj pozor. Kdybych věděla, že je mu takhle špatně, tak ho radši nikam nepouštím."

Kateřina a stejně tak její otec pak prý ocenili sestříhané video z otevírání komnaty s korunovačními klenoty.

"Tak mně se to osobně strašně líbilo. Ukazovala jsem to tátovi, ten se tomu taky zasmál," řekla Zemanová.

Prezidentova dcera v talk show svého otce také parodovala a zavzpomínala, jak ji zahraniční novináři označovali za Zemanovu milenku. Otce totiž na zahraničích cestách někdy doprovázela, protože její matka a první dáma Ivana Zemanová novináře a oficiality nemá příliš v lásce. Odpor k nim získala ještě coby manželka premiéra.

