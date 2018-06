„První slečna“ Zemanová moderovala přehlídku s ochrankou za zády

Kateřina Zemanová moderovala společně s Oldřichem Hajlichem módní přehlídku agentury T-Models, která se uskutečnila v prostorách klubu K4 v podzemí budovy filozofické fakulty Univerzity Karlovy.

"Tohle bylo mé úplně první moderování. Modelingová agentura T-models je agenturou mého kamaráda. Já jsem mu už dávno, když agentura vznikla, slíbila, že mu budu moderovat přehlídku a dneska jsem mu to splnila," prozradila Zemanová s tím, že sama má ze svého výkonu smíšené pocity.

Moderování by ale ráda zkusila, i když ji známí přemlouvají, aby šla po vzoru svého otce do politiky. "Já se snažím od toho distancovat. Tátovi jsem samozřejmě pomáhala s kampaní, budu mu pomáhat i nadále, ale spíš jsem odmala směřovala k diplomacii," říká Zemanová.

Nedávno se na internetu objevilo video, v němž si nepříliš diplomaticky utahuje ze svého otce. Paroduje ho s hlavou na stranu a jeho typicky hlubokým hlasem říká: "Manželce je 44 let a chodí do práce. Na rozdíl ode mě, který celý den sedím doma a válím si prdel."

Video prý Kateřina neviděla, ale přiznala, že ho pro obveselení svých kamarádek natočila. "Ani jsem se na to nechtěla koukat. Ale myslím, že je to neškodné a ani ten člověk, co to dal na internet, mi nechtěl ublížit. Myslím, že se tomu lidé spíš zasmějí, než aby to brali vážně."

Teď už si devatenáctiletá Kateřina z otce legraci nedělá a odmítá, že by byl hulvát. Během prezidentské kampaně zastupovala v roli první dámy. Její otec se proto rozhodl, že by měla mít ochranku, s níž přišla Zemanová v sobotu i do studentského klubu.

"Můj nápad to určitě nebyl. Říkala jsem, že to není potřeba," brání se rozhořčení některých Čechů nad zbytečným výdajem ze státní kasy Zemanová. "Je to poprvé, co tu ochranku mám, takže do budoucna budeme samozřejmě uvažovat o tom, kdy je to skutečně nutné," dodává.