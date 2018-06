Zemanová se nechala testovat na HIV a chystá se na Prague Pride

Kateřina Zemanová navštívila pražský Dům světla, který byl otevřen v roce 1999 pro všechny lidi postižené HIV a AIDS.

"Já už jsem tu byla se školou na konci ledna a ten zážitek byl hodně emotivní. Vyprávěl nám o tom pán, který má vlastní zkušenost," řekla Zemanová. Tehdy se nechala testovat.

Prezidentova dcera si v úterý prohlédla Dům světla a vyslechla si i přednášku odborníků. Lékař Ivo Procházka spolu s manažerkou národního programu boje proti HIV/AIDS Džamilou Stehlíkovou jí také vysvětlili způsob financování prevence. Zemanová pak sama přispěla do sbírky a jako studentka dala 200 korun.

"Já nejsem HIV pozitivní, ale chci, aby se do toho zapojili ti nemocní, aby ukázali, že žijí úplně normálně. Mladí lidé to odsuzují a myslí si, že ti lidé jsou promiskuitní a že je to nemoc, která se jich netýká," vysvětluje.

"Osobní zkušenost s takovými lidmi nemám, nebo nevím, jestli nejsou schopní to přiznat," dodává Zemanová s tím, že se chce zúčastnit příštího pochodu homosexuálů. Ještě ale neví, zda se zapojí jako oficiální podporovatel Prague Pride, nebo půjde jen soukromě.