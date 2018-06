Kateřina Zemanová jako modelka. Kdo jí pomáhá měnit image?

Za změnou image Kateřiny Zemanové stojí slovenská rodina Jankovičových, se kterými se dcera Miloše Zemana sblížila krátce po prezidentské volbě. Velký vliv na její oblékání má módní stylistka Dominika Jankovičová, jejíž bratr Filip byl v roce 2005 finalistou druhé řady televizní soutěže Česko hledá Superstar.

Tanečník pocházející z Trenčína se se Zemanovou seznámil už dřív. Učil ji tančit a letos v únoru, tedy po prezidentské volbě, ji seznámil se svou matkou Janou Jankovičovou.

Ta už přes dvacet let vede na Slovensku modelingovou agenturu Ibismóda. Organizuje také společenské, sportovní a zábavné akce. Na internetových stránkách uvádí, že v minulosti pořádala i koncerty kapel Elán, Lucie či Karla Gotta.

"Katka je velmi milá, inteligentní dáma, která se zajímá o módu. Má velmi reálný pohled na život, a proto jsme se rozhodli učinit ji ambasadorkou našeho projektu Face 2014," vysvětluje Jana Jankovičová.

Čtěte ve čtvrtek Velký článek o Kateřině Zemanové čtěte ve čtvrtečním Magazínu DNES

Projekt Face je modelingová soutěž podobná národním soutěžím krásy, kterou by Jana Jankovičová příští rok ráda pořádala v Praze.

S Jankovičovými tráví Kateřina Zemanová v posledních měsících poměrně dost času. Na přelomu srpna a září s nimi byla například na dovolené v Řecku, kde na plážích vznikly i fotografie první slečny v zajímavých modelech. Před pár dny byla Zemanová pro změnu na výletě v Londýně, kde trvale žije stylistka Dominika Jankovičová.

Co soudí o modelech Zemanové módní redaktorka Ona DNES Lenka Poláčková?

"Kateřina se může pyšnit pěkně tvarovanou postavou. Její nízký věk také odpovídá jejímu vkusu. Ráda chodí vyzývavě a nápaditě oblečená, ale někdy to není úplně to pravé, obzvlášť k jejímu novému postavení. Rozhodně dostává plusové body za to, že se nebojí experimentovat a zkouší nové trendy. S věkem dozraje i její styl."

Jak hodnotíte módní proměnu Kateřiny Zemanové? celkem hlasů: 3276