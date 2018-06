Zemanová vs. Fischer ml.: slovní humor soupeřil s rudými ponožkami

Jan Fišer ml. přišel do duelu podpořit svého otce poněkud svérázněji oblečený. Rudé ponožky v modrých lakovkách nešlo přehlédnout. Ležérní eleganci pojal nápaditěji než Kateřina Zemanová. Ta vsadila na osvědčenou černou od hlavy k patě.

"Pro mě vypadala nudně, nezajímavě, pokud by nebyla hostem svého otce na sedačce, nevšimla bych si jí. Je škoda, že se tak hezká mladá slečna více neodváže a netroufne si za hranice každodenní všednosti. S její postavou je až hřích ukrývat se v kalhotách a vrstvách černé. Vzorované vypasované šaty by jí přitom tak slušely. Plusové body bych v tomto případě dala synovi Jana Fischera, ukázal, že má odvahu i smysl pro detail a humor. Jak jinak si vysvětlit ponožky v dané barvě," míní módní redaktorka OnaDnes.cz Cindy Kerberová.

Na rudé ponožky Jana Fischera ml. mířil i pohled jeho otce.

"Nejsem exibicionistka, spíš jsem do toho šla proto, že všichni znají otce jako politika, ale ne jako otce, takže jsem chtěla ukázat jeho stránku, kdy se projevuje jako člověk," uvedla Kateřina Zemanová, čímž nepřímo vysvětlila, proč vedle otce nezasedla v zářivějších barvách.

Zemanové se ale musí nechat, že nad synem Jana Fischera převyšovala v odpovědích, kterým nechyběl smysl pro humor. "Co dělám pro vlast? Zapojila jsem se do kampaně," uvedla. "Pro vlast?" tázal se moderátor Jan Punčochář. "Dělám to sice pro tatínka, ale potenciálně i pro vlast. Pokud se otci podaří uspět, bude to to nejlepší, co se naší vlasti mohlo stát," doplnila Zemanová, čímž si vysloužila obrovský aplaus zaplněného kotle.

Svou přítomností rovněž omluvila absenci své maminky a manželky Miloše Zemana. V případné roli první dámy jí ale alternovat nebude. "Maminka má špatné zkušenosti s médii, ale v případě, že by se otec stal prezidentem, roli první dámy by určitě plnila maminka," dodala.

Miloš Zeman s dcerou Kateřinou v Prezidentském duelu TV Prima.

To Jan Fischer hodlá zůstat věrný svému životnímu stylu, jehož podstatnou částí je studium v cizině. "Můj životní styl a mojí perspektivou je hlavně práce. Studuji v zahraničí a snažím se pracovat na sobě. Kdyby se otec stal prezidentem, budu samozřejmě pyšný, ale v životě chci uspět sám za sebe," dodal Fischer mladší.

Celý prezidentský duel, který byl pojat spíše jako reality show, zakončilo měření "potleskoměru". Na decibely to tentokrát vyhrál Jan Fischer.

"Honzo, je to krásný výsledek, téměř jako v košíkové. Dovol, abych ti k tomuto výsledku blahopřál a abych vyjádřil prognostickou naději, že prezidentské volby dopadnou obráceně," vtipkoval na závěr Miloš Zeman.