Kateřina z kalendáře je drsná i sexy

FOTOGRAFIE ZDE

Katka je sexy sama o sobě. Její kouzlo na snímcích ještě umocnily modely od návrháře Josefa Klíra.

"Dneska je taková móda, že kdo se nesvlékne, tak není IN, ale to se mi nelíbí. Jsem asi ze staré školy, takže kalendář je sexy podle mého tak akorát," řekla Kateřina iDNES.

Pro každý měsíc z ní stylistka Lucia Gibodová udělala úplně jinou ženu. "Jednou mám černou paruku, jindy hnědou s modrými konci anebo dlouhé rovné blond vlasy... Záběry jsou akční, žádné posedávání na pláži či postávání u stromu. Na jedné fotografii vyměňuji kolo u taxi, na jiné jsem vyfocená v šatech pod vodou."

"Fotili jsme na přelomu září a října v Egyptě, v Káhiře a v Tabě a zažili tam dvě docela drsné příhody. Napadlo mě, že bychom mohli udělat záběry na střeše hotelu, kde jsme bydleli. S fotografem Jaroslavem Urbanem a ředitelem hotelu jsme se tam vypravili," vzpomíná Stočesová. "Jenomže si nás tam všimli nějací američtí turisté a hned přijela čtyři auta s agenty CIA. Naštěstí už jsme v tu dobu byli ze střechy pryč. Mysleli si, že jsme teroristé. Druhý den kroužil nad hotelem armádní vrtulník."

Druhá příhoda se stala cestou z Káhiry do Taby. "Míjeli jsme rozstřílené auto a vedle ležela mrtvola nějaké civilisty. Řešila to už místní policie. Toho mrtvého si vůbec nikdo nevšímal. To mě dost šokovalo," vypráví Kateřina.