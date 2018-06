Miss Stočesová je těhotná, rodit by měla v létě

"Kdy to přesně bude, zda se nám narodí kluk, nebo holčička, to neprozradím. Řeknu jen to, že to bude jedináček, ale zůstane-li jím i v budoucnosti, je otázka. Prostě budeme mít zakrátko rodinu a strašně moc se těšíme," svěřila se Stočesová.

Na zběsilé jízdy na motorce dávno zapomněla a o modelingu nechce ani slyšet.

"Motorku vypouštím, protože jsem těhotná. A modeling mě nikdy moc nebral. Ani bujaré večírky nebyly nikdy mou doménou. Jsem rodinný typ, miluji klid a pohodu, mám ale i prodejnu s golfovými potřebami a ta mě teď zaměstnává nejvíc," prozradila bývalá královna krásy.

Petra Faltýnová, Kateřina Stočesová Alena Šeredová Kateřina Stočesová jako modelka Kateřina Stočesová na golfu

V rámci korunovace nové České Miss 2011, která proběhne 19. března, se uskuteční i vyhlášení výsledků ankety O nejoblíbenější Miss v historii soutěže. A na hlasy od svých příznivců bude čekat i Kateřina Stočesová. Vítězka si totiž odnese na památku nádherný prsten vyrobený ze čtyř druhů zlata od prestižní šperkařské firmy v ceně 4 000 eur.

"Je moc krásný a určitě bych ho brala, ale když to nevyjde, svět se nezboří. Nejdůležitější pro mne teď je, aby se moje děťátko narodilo zdravé. Ostatní je jen příjemný bonus navíc," dodala Stočesová.