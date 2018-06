Kateřina Stočesová opět v roli modelky. A rovnou ve Vídni

15:02 , aktualizováno 15:02

Krásná Kateřina Stočesová, Miss ČR 1998 a Queen of the World, už dávno vyměnila přehlídková mola za svou největší vášeň – aranžmá květin. Jak to ale vypadá, s modelingem nadobro nekončí. "Občas udělám výjimku," prozradila iDNES.cz.