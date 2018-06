Miss Kateřina Stočesová podruhé otěhotněla, rodí za dva měsíce

"Cítím se dobře, všechno zvládám. Denně jsem v práci a nemám sebemenší problém," řekla Kateřina Stočesová, jež druhé dítě čeká s partnerem Alešem Kocem, s nímž má i tříletou Anne Marii.

Někdejší miss, která tehdy porazila i favorizovanou Alenu Šeredovou, už ví, jestli se jí narodí další dcera, nebo syn, ale zatím to říkat nechce. "Chceme si to nechat pro sebe. Určitě se to dozvíte, až se miminko narodí," směje se podnikatelka, která přibrala už pěkných dvacet kilogramů.

"S dcerou jich bylo 23, tak tuším, že to bude podobné. Vůbec mi to ale nevadí. Ono to pak půjde zase rychle dolů. Hlavní je, aby bylo mimčo zdravé, kila jsou až na stopadesátém místě."

A jak se na sestřičku, či bratříčka těší její dcera? "Myslím, že vůbec. Tak snad se to brzy změní," věří Stočesová, která už vyrazila do dětského obchodu v Hostivici vybírat výbavičku.

"Hodně věcí mám po malé, ale spousta je jich potřeba ještě koupit. Taky je hodně novinek. Hrozně mě zaujal kočárek, který se stisknutím tlačítka sám rozkládá a skládá, to třeba před třemi lety ještě nebylo. Ještě uvidím. Je toho spousty. Třeba whirlpool pro miminka mi přijde taky super."